Egyre nagyobb teret nyernek maguknak napjainkban az élsport mellett a tömegsport rendezvények, melyeken az elsődleges cél a mozgás, s annak szeretete. Idén Nádudvaron is felpezsdült a város, hiszen Jubileumi labdagálát rendeztek a városban szombaton. Az egész napon át tartó eseményre a HAON is kilátogatott, hihetetlen látványra lettünk figyelmesek: több száz gyermek vett részt a vetélkedőkön, a kilátogató nézők vagy szülők, vagy akár csak sportszerető emberek hangzavarától volt hangos a Kövy Sándor Általános iskola. A programok 7 óra 30 perctől egészen este fél 8-ig tartottak, s olyan élő legendák tették tiszteletüket a településen, mint Kiss Éva, Hornyák Dóra, Ibrahima Sidibe, Sándor Tamás vagy Igor Bogdanovics. Olyan versenyszámokat láthattak többek között a kilátogatók, mint a kézilabda all star meccs, teqball bemutató, büntetőrúgó verseny vagy a nap záróeseménye: a Loki legendák Nádudvari bajnokok gálameccs.

Forrás: Molnár Péter

Nagy sikert aratott

Ottjártunkkor remek fogadtatásban volt részünk, s az egyik legkedvesebb személy, maga Nádudvar polgármestere, Maczik Erika volt, aki portálunknak hamar elmondta, komoly hagyományokra tekint vissza a rendezvény. – A mostani alkalomnak az az apropója, hogy idén 100 éves Nádudvaron a sportélet, ennek kapcsán szerveztük meg a Labdagálát. Ennek a rendezvénynek is komoly hagyománya van, bár sok esztendőn át nem rendezték meg, viszont az elsőt pont 25 éve tartották.

Úgy gondoltuk, hogy ez egy jó alkalom lehet, hogy a régi hagyományokhoz illően megtartsuk a tömegrendezvényt. Olyan szinten sikert aratott, hogy amint híre ment ennek, a város sportszeretői rögtön felpezsdültek. Futballban és kézilabdában rengeteg mérkőzést játszottak a résztvevők, több százan aktívan részesei a programsorozatnak. Ma a helyosztók zajlottak, s remek finálékat láthattunk.

Fontosnak tartom, hogy nem csak a fiatalokat zökkentettük ki egy kicsit a megszokottból, hanem azokat is, akik régebben sportoltak. A nézőközönség is vegyes palettát alkot, vannak nagyon fiatalok, s sokat megélt rajongók is. Aki szereti a labdajátékokat, kilátogatott – fogalmazott.

Örökölhető a fanatizmus

Nem kell különösebben ecsetelni, a nádudvari kézilabda milyen hagyományokra tekint vissza, ahogy azt sem, hogy szerte Magyarországon milyen hírét viszik így a Hajdú-Bihar vármegyei városnak. A városvezető portálunknak úgy fogalmazott, a családi mintáknak nagy szerepe van az utánpótlásképzésben. – Ha valahol az országban meghallják Nádudvar nevét, három dolog juthat eszébe az embereknek: a fekete kerámia, a mezőgazdaság és a sport.

Az megfigyelhető, hogy a gyermekek sportszeretete és az utánpótlás továbbra is híres településünkön. A fizikai felkészültség mellett a mentális részére is nagy figyelmet fordítunk, amelyekhez remek szakemberek vannak segítségünkre. Emellett a családi mintáknak is nagy szerepe van az utánpótlásban. Természetesen, ha valaki sportolt azon belül, nagyobb az esély, hogy a kicsikre is átragad a fanatizmus.

Fontos kiemelnem, hogy nem csupán a versenysportra koncentrálunk, hanem a tömegsportra is kiemelt figyelmet fordítunk. Akadnak olyanok, akik különböző okok miatt évek óta nem tudtak sportolni, de most előttük is itt a lehetőség. Remélem, a jövőben is folytatódik ez a tendencia – folytatta.

Sztárok érkeztek

Egy ismert sportoló esetében az sosem kérdés, hogy szívesen látják-e egy-egy eseményen, de mindig nagy dilemmát okozhat, hogy el is tudja-e fogadni az invitálást. Nádudvar ebben a tekintetben szerencsés volt, hiszen a meghívott vendégek egy percig sem gondolkodtak ezen, azonnal igent mondtak a felkérésre. – Annak kifejezetten örülök, hogy többek között Kiss Éva és Hornyák Dóra is eljött az eseményre, s nem is kellett különösen győzködni őket, szívesen érkeztek. Nem is kérdés, világsztár sportolókról beszélünk, akik innen indultak, nagyon büszkék vagyunk rájuk.

Személyesen is jó viszonyt ápolunk, idén március 15.-én pedig Nádudvar díszpolgára lett a DVSC Schaeffler egykori kapusa, Kiss Éva. A kézilabda iránti elkötelezettségük és szeretetük egészen elképesztő és példaértékű, de ugyanígy említhetném a DVSC korábbi labdarúgóit vagy a teqballos fiúkat.

Nyilván nagyon vonzó lehetett a gyerekek számára, hogy találkozhatnak velük, ugyanakkor ez egy mozgatórugó is lehet az erre a szintre vágyó fiataloknak – zárta gondolatait a városvezető.

Orosz Krisztofer