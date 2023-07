A korábban Szenior Vidékbajnokság néven rendezett torna idén már a Nemzetközi Tenisz Szövetség versenynaptárában is szereplő ITF200-as viadalként rajtolt el szombaton délelőtt, nagyjából 130 nevezővel – az eseményen portálunk is jelen volt.

A verseny hivatalos megnyitóján részt vett Papp László polgármester, aki szívén viseli a debreceni sportot, de a teniszt megkülönböztetett figyelemmel követi. – Nagy öröm számomra, hogy egy egyre nívósabb, most már nemcsak országos, hanem nemzetközi teniszversenynek adhat otthont Debrecen.

2018 óta van rendszeresen az országos Szenior vidékbajnokság városunkban, és a jó szervezésnek mindig az a következménye, hogy az esemény képes szintet lépni.

– Évről évre egyre nagyobb létszámmal, egyre nagyobb publicitással most már ITF 200-as megmérettetésként, nemzetközi teniszversennyé nőtte ki magát ez az esemény – fogalmazott.

– A tenisz nagyon közel áll a szívemhez, de nemcsak azért mert próbálkozom vele, hanem a mert teniszszövetségben is látok el feladatot. Ahol most vagyunk, ez egy feltörekvő rendezvény és bízom benne hogy a jövőben még nívósabban és még nagyobb létszámmal lehet majd megszervezni – tette hozzá a városvezető.

Erdei Csaba, a Szenior Tenisz Szövetség nevében megköszönte a városnak, hogy már sokadik éve helyszínt biztosít ennek a tornának.

Számos olyan versenyünk van országszerte amelyen több százan indulnak, és nem titok, hogy terveim között szerepel, hogy a debreceni is MT700-as besorolást kapjon, ami 450-500 résztvevőt jelent.

– Ez a városnak idegenforgalmi szempontból is pozitív lehet, hiszen általában több mint a fele a versenyzőknek külföldről érkezik egy ilyen megmérettetésre – fogalmazott. Hozzátette, a jövőben is minden segítséget megadnak a debreceni szervezőknek ahhoz, hogy ez a rendezvény továbbra is minél magasabb színvonalon jöhessen létre.

Kollár László főszervező, a Mozgó Cívisért Egyesület elnöke elmondta, hogy igyekeznek mindig a rendelkezésükre álló lehetőségeket minél inkább igazítani a jelentkezők igényeihez. – Hálásak vagyunk Papp Lászlónak és a városnak, hogy támogatják a rendezvényünket, illetve köszönettel tartozunk a Erdei Csabának és a szövetségnek is, mert rengeteg hasznos tanáccsal látnak el bennünket – mondta.

Hozzátette, nagyon bízik benne, hogy a jövőben is minél több ehhez hasonló bajnokságot tudnak majd rendezni Debrecenben.

Bakos Attila