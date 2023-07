Már csak egy futam választ el minket a július 23.-ai Magyar Nagydíjtól. Előbb azonban a hétvégén Silverstone-ban állnak rajthoz a Forma-1-esek. Az eredetileg egy repülőtérből átalakított pályát és környezetét pár éve megújították, s egy modern létesítmény és új aszfaltcsík fogadja a nagyrészt hazatérő csapatokat – írja az Amber PR a közösségi oldalán.

Angliát az autósportok bölcsőjének tartják, s mivel a csapatok nagy részének ott van a főhadiszállása és többségében britek dolgoznak a sportágban, privilégiummal rendelkezik a Brit Forma-1-es Nagydíj.

2020-ban ez azt jelentette, hogy két futamot is rendeztek Silverstone-ban. Két egymásutáni hétvégén következett ugyanis a Brit Nagydíj és a Forma-1 70. Évfordulós Nagydíja. 2021-ben pedig ez volt az egyik helyszíne a három sprintfutam egyikének. Most egy szimpla versenyhétvége következik a ködös Albionban.

Múltidéző

A Mercedesnek általában jól fekszik a brit versenypálya, tavaly harmadik lett itt Lewis Hamilton. Idén egy nagy kérdőjel feszül a hétvégi teljesítményük előtt. Bár fejlesztéseik úgy tűnt beváltak Kanadában, saját elmondásuk szerint is küszködtek az osztrák versenypályán. Abban reménykednek, hogy mivel Barcelonában és Montreálban jól mentek, a barcelonai pályához hasonlító Silverstone-ban is szép eredményt érnek majd el. A Ferrari jó emlékekkel utazik Silverstone-ba, hiszen tavaly itt szerezte élete első Forma-1-es rajtelsőségét és győzelmét a maranellóiak spanyolja, Carlos Sainz. Utoljára 2018-ban tudott itt a Ferrari nyerni, akkor Sebastian Vettel révén. Charles Leclerc abszolút pozitívan nyilatkozott az új fejlesztések hatásáról, ami megmutatkozott Ausztriában. Átalakított első szárnyat vittek Spielbergbe néhány padlóváltoztatással együtt. Amikor arról kérdezték, hogy milyen eredményt vár Silverstone-ban, a monacói elmondta, hogy ismét második szeretne lenni a látszólag legyőzhetetlen Max Verstappen mögött. Felejthetetlen volt a 2022-es futam az autósportok hazájában.

Volt minden: hatalmas baleset a rajt után, tüntetők, majd késhegyre menő csaták, s mindez egy futam során.

Carlos Sainz szombati első pole pozícióját követően első Forma-1-es versenygyőzelmét is begyűjtötte Silverstone-ban. A második helyen Sergio Perez ért célba. Lewis Hamilton hazai közönsége előtt a bronzérmes helyre állhatott fel. 2022-ben nem indult simán a verseny, egy többautós baleset borzolta a kedélyeket a rajtot követően. Sokáig nem is lehetett tudni, hogy pontosan mi történt. Kiderült, hogy Guanyu Zhout és Alexander Albont kórházba kellett szállítani további kivizsgálásra. Bár a kínai pilóta balesete sokkal horrorisztikusabbnak nézett ki, mint Alboné, a verseny végén mégis ő volt az, aki visszatért a pályára. Saját elmondása szerint is, és a baleset visszanézésekor látható volt, hogy ezúttal is életet mentett a korábban nagyon utált Halo. George Russell is érintett volt a balesetben, ő sérülések nélkül megúszta, de folytatni nem tudta a versenyt.

A verseny és a pálya

A Forma-1-es résztvevők nagyon várják a hétvégi megmérettetést. Szinte mindenki felsőfokban beszél a versennyel és a pályával kapcsolatban. Ez az a futam, amit mindenki vár, és amelyet mindenki nagyon szeretne megnyerni, de főleg a brit pilóták hazai közönségük előtt. A Silverstone-i pályát 2010-ben átépítették, amikor kiegészült az új Aréna résszel. A lassú és gyors kanyarok elegye azt a célt hivatott kiszolgálni, hogy a nézők jobban átlássák a pályát és az előzési manővereket.

Az átépítések után a Silverstone-i lett a versenynaptár egyik leghosszabb pályája, de megmaradt gyors pályának.

A motorerősségnek fontos szerep jut a pálya gyors részein, főleg a gyors kanyarokban. Ez az aszfaltcsík nem csak az autóknak és pilótáknak, de az abroncsoknak is nagy kihívás. A pálya a lassú, közepes és gyors kanyarok megfelelő kombinációja, olyanoké, mint a híres Maggotts, Becketts és Abbey kanyarok.

Az 52-körös Brit Nagydíj július 9.-én helyi idő szerint 15 órakor (nálunk 16 órakor) veszi kezdetét. A pálya hossza: 5,891 km, a teljes versenytáv 306,198 km. A pályarekordot Max Verstappen tartja 2020-ból, ideje 1 perc 27,097 másodperc.

HAON