Sikert sikerre halmoztak a DEAC vívói a 2022/23-as szezonban, így nem okozott meglepetést, mikor az egyetemi klub nemrégiben megtartott évzáróján kihirdették az év szakosztályát. Dávid László vezetőedző irányítása alatt Battai Sugár Katinka, Osváth Richárd és a többiek is a legjobbat hozzák ki magukból versenyről versenyre.

Ugyanolyan motivált

Osváth Richárd a díj kapcsán portálunknak nyilatkozva elmondta, a sportolók azok, akik kivívták az elismerést, az edzők pedig, akik megteremtették a lehetőséget a kiváló eredményekhez. – Soha rosszabb szezont! – jelentette ki az Eb-győztes kerekesszékes vívó, aki a héten világkupa-versenyen lesz érdekelt. – Ez már nekünk is olimpiai kvalifikációs-versenysorozat, nagyon remélem, hogy érmet tudok nyerni, a legjobb nyolcat célzom meg ezen, és az elkövetkezendő viadalokon is, szeretnék kvótát szerezni a párizsi ötkarikás játékokra. Igaz, ez már a negyedik paralimpiám lenne, de ez nem változtat semmin, ugyanolyan motivált vagyok – fogalmazott Ricsi, majd a terveiről is szót ejtett.

– Mindig négyéves ciklusokban gondolkodom, egyelőre nem mondanék semmit arról, meddig tervezem a pályafutásom, a sportolókat mindig a siker, vagy a kudarc tudja előre vinni, Párizs után meglátjuk, hogyan tovább – mondta a DEAC klasszisa, aki szerint az előző évek sikereiből kiindulva erős a magyar mezőny világszinten is, bízik benne, az ötkarikás játékokon is éremeső várható a vívóktól.

Osváth úgy véli, a DEAC-nál szerencsések, hiszen az utánpótlásbázisukban sok olyan tehetséges fiatal van, akik a jövőben szép sikerekre hivatottak nemzetközi viszonylatban is.