A Prágában zajló nemzetközi díjugratóverseny első napján a CSIO4* Gold Tour 140 cm-es hibaidős versenyszámban ifj. Szabó Gábor a magyar tenyésztésű, saját tulajdonban lévő H-Secret by Borisszal a második helyen zárt. A páros szombaton is folytatta remek szereplését, és a CSIO4* Silver Tour 135 cm-es kategóriában már az első helyet szerezte meg a thai Janakabhorn Karunayadhaj és a német Zoe Osterhoff előtt, számolt be a deac.hu.

Az utolsó napon az egyetemi klub díjugratója a CSIO4* Prága Kupa 155 cm magas számában is starthoz állt Mezőhegyes Chabalával. A pálya erősségét mutatja, hogy a 47 fős mezőnyben az első fordulót csak öten, a másodikat pedig mindössze a későbbi győztes ír lovas, Matt Garrigan tudta hiba nélkül teljesíteni. A DEAC lovasa ebben a számban 4 hibaponttal a 17. helyen zárt.