Kifejezetten arra törekedtünk, hogy ne csak a pályán, hanem szabadidőnkben is sok időt töltsünk együtt. Az őszi szezonban ránk is jellemző volt, hogy az edzéslátogatottság nem volt a legjobb. Persze, mindenkinek van munkahelye és magánélete, és előfordult, hogy egyszer 22-en voltunk, míg máskor 10-en. Az összeállítás így némileg fejtörést okozott, de szerencsére ebből is pozitívan jöttünk ki.