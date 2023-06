Csütörtökön tartotta meg sajtótájékoztatóját Marozsán Fábián, a Hajdúszoboszló SE teniszezője, aki nemrég Rómában karrierje legszebb eredményét érte el, és Carlos Alcaraz legyőzésével beírta magát a tenisztörténelembe. A világranglista 115. helyén álló játékos mellett Sávolt Attila, az MTSZ szakmai igazgatója és Somogyi Zsolt, a teniszező menedzsere is nyilatkozott – olvasható a Magyar Tenisz Szövetség közlésében.

– Nagyon büszke vagyok erre az eredményre, nagyon jó mérkőzést tudtam produkálni, de persze az előtte lévő meccsekről se feledkezzünk meg. Felkvaliztam magam egy 1000-res főtáblára, életemben először játszottam ATP főtáblán, megszereztem első TOP 100-as elleni győzelmemet, ami mind nagy dolog– kezdte Fábián.– Utána jött az Alcaraz elleni győzelem, ami nagy siker az én karrieremben és a magyar tenisznek is.

Nem tagadom, hogy nagyon izgultam a mérkőzés előtt, sajnos izgulós típus vagyok, de nem minden nap játszik az ember a leendő világelső ellen, így szerettem volna tisztességesen helytállni, és egy jó mérkőzést játszani.

– mondta a teniszező.

Sávolt Attila szakmai igazgató így fogalmazott: „A tenisz természetesen egy egyéni sport, Fábián is magának köszönheti a sikert elsősorban és azoknak, akik gyerekkora óta közel állnak hozzá és segítik pályafutását. Az MTSZ feladata leginkább a 16-24 év közötti korosztály felkarolása, amikor már a hazai teniszklubok nem biztos, hogy tudják azt a minőségi edzésmunkát és hátteret biztosítani, amire egy komoly fiatal játékosnak szüksége van, a szükséges anyagi lehetőségek pedig egyre korlátozottabbak.

A juniorból a profi világba történő átállás egy kritikus időszak, az MTSZ „Next Gen” mérföldkő programja pedig pont ezt segíti. Ennek a már jó pár éve tartó programnak keretein belül a szövetség teljes menedzselésében készült Bondár Anna, Valkusz Máté, Fábi és Piros Zsombor hosszú éveken át 24 éves korukig.

– Nem szabad szemérmesnek lennünk és kimondani, hogy Fábián 150-200 millió forint közötti támogatást kapott a felkészülési és versenyeztetési programján keresztül az MTSZ-től az elmúlt években, de igaz ez az előbb említett Bondár Annára vagy Valkusz Mátéra is. Ez azt is bizonyítja, hogy a Magyar Tenisz Szövetség a forrásokat hatékonyan és eredményesen is fel tudja használni, ami a játékosok hasznára válik. A férfi vonalon Palágyi Miklós és Vaskó Balázs szaktudását és munkáját dicséri Fábián fejlődése az elmúlt 5 évben. A „Next Gen” program 24 éves korig fut, mert ez az a kor, amikor már elkezdhetnek annyi pénzt keresni a játékosok, amit vissza tudnak forgatni a karrierjükbe, és az MTSZ már nem is tudja és nem is hivatott ezen a ponton teljes körűén ellátni azt az egyéni figyelmet, ami nekik kell a top karrierhez.

Fábi személyében kiemelkedően intelligens fiút ismertünk meg pályán és azon kívül is, játékintelligenciája folyamatosan megmutatkozik, de az, hogy Alcarazt meg tudta verni, az még picit többet sejttet az ő egyéni kvalitásairól és jövőjéről.

– folytatta a szakmai igazgató.

Ezt követően Somogyi Zsolt elmondta, hogy a korábbi junior páros Roland Garros-győztes és a profik között a 480. helyig jutó Balázs György is a játékost felkészítő csapat tagja lesz. – Ahogy Attila is említette, az MTSZ programja 16-24 éves korig van kitalálva. Szerencsére jó partnerséget ápolunk az MTSZ-szel és mindenkivel, segítjük egymást, nagyon hálásak vagyunk, hogy nem engedik el rögtön a kezét, együtt csináljuk és jó úton vagyunk. Ebben a fajta függetlenedésben megtettük az első lépéseket, ezt követni kell. Így gondoltuk, hogy a meglévő csapatot, amiben a szövetség keretein belül dolgozik Fábi, szeretnénk egy vezető teniszedző bevonásával erősíteni, igénybe vesszük a jövőben ettől a héttől Balázs György szolgálatait.

Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, akik erősítik és segítik Fábi munkáját. Ez is egyfajta sikertörténet, hogy ezt elértük, hogy Magyarországon magyar csapattal dolgozhatunk

– mondta Somogyi Zsolt. – Ismerjük a közeget, Gyuri is kiskora óta ismeri Fábit, jó kapcsolatot ápol a szövetségi edzőkkel, a stábbal. Pozitív dolog ez nagyon és bizakodóak vagyunk, hogy jól fog működni tenisz vonalon Balázs György érkezése, aki a BTC szakmai vezetője, mellette kondíció-erőnléti fronton Varga Antallal állapodtunk meg, aki szintén kiegészíti a csapat munkáját, és ő is a BTC-n a kondiért felelős vezetőedző – zárta a menedzser.