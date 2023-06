Eddig remekül alakul a Lókodi Fight Club SE harcosainak szezonja, hiszen sorra érmekkel a nyakukban térnek vissza a megmérettetésekről. Portálunknak Lókodi Attila elnök beszélt a sikerekben, és verítékben gazdag időszakról. A szakember – aki maga is kiváló harcos – elmondta, mivel vegyes rendszerben edzenek, ezért Magyarországon nem könnyű megfelelően versenyeztetni a sportolóikat. – Nem volt egyszerű a felkészülés, mert hazánkban sokkal több az olyan gála, ahol állóharc van, mint az, ahol földharc is engedélyezett. Mi vegyes rendszerben edzünk, az MMA miatt földharcot is gyakorlunk, a K1 okán pedig állóharcot. Három hónappal ezelőtt aWSC szervezetnél K1-ben mutathatták meg tudásukat a tanítványaim Baján, ahol öt ezüstérmet, és Lókodi Ármin révén egy bajnoki aranyat is sikerült begyűjtenünk. Ármin két kategóriában is nevezett, a full contact 37 kg-os súlycsoportban nyert, és a másikban is döntőt vívott – elevenítette fel.

Lókodi Ármin és Lókodi Attila

Forrás: Lókodi Fight Club SE

A klub harcosai a Baján megszerzett lendületet vitték tovább, az ózdi MMA-gáláról Youssef Wagdy és Lőrinczi Imre révén egy arany- és egy ezüstéremmel bővült a dicsőséglista. De nem volt megállás: szűk két hete Debrecenben rendezték a kickbox magyar utánpótlás-bajnokság döntőt, mely egyben a felnőtt korosztály első bajnoki fordulója is volt.

Bonci Roland és Litvák Levente a juniorok között, míg Ötvös Lóránt, valamint Lőrinczi Imre a felnőttek között nem talált legyőzőre, amivel egyben kvalifikálták magukat az Európa-bajnokságra is.

A legfrissebb sikereket Győrszentivánon aratta a klub szombaton: amatőr MMA-ban Litvák Levente és Ötvös Lóránt szerzett bajnoki címet.

Lőrinczi Imre, Lókodi Attila és Youssef Wagdy

Forrás: Lókodi Fight Club SE

– Az utóbbi négy hónapban három szervezet három különböző – K1, kick-box, MMA – szabályrendszerében hat bajnoki címet szereztünk, amire nagyon büszke vagyok. Évek óta dolgozok már ezekkel a fiúkkal, és kezd kijönni a kemény munka eredménye. Teljesen elégedett vagyok a magunk mögött hagyott időszakkal, komoly sorozatterhelést kapott mindenki.

Versenyről versenyekre jártunk, mindenki a saját stílusának, technikájának megfelelően tudott küzdeni és fejlődni.

Augusztus végén kezdődik a junior kick-box Európa-bajnokság, melyről még tárgyalunk a szövetséggel, például a kiutazásról. Ugyancsak augusztusban lesz egy profi MMA gála, ahol a tervek szerint Kálucz Martin és egy egyiptomi versenyzőm, Youssef Wagdy is ringbe lép. Szeptemberben pedig következik a WAKO, majd a WFC K1 magyar bajnokság és kupa, úgyhogy nem fogunk unatkozni – mondta el Lókodi Attila, aki különösen büszke arra, hogy a felsorolt versenyzők nála kezdték a küzdősportot, és azóta is együtt edzenek, fejlődnek.

A képen Litvák Levente, Bújdosó Botond, Lókodi Attila, Bonci Roland, Nyíri Bence, Szegletes István és Lókodi Ármin

Forrás: Lókodi Fight Club SE

MSZ