Kozák Luca Savonában kezdte a szabadtéri szezont, mely versenyen 13.05-öt futva az 5. helyen ért célba. Akkor úgy fogalmazott, legutóbb január végén versenyzett, úgyhogy nagyon várta a savonai futást. Nagyjából 13 körüli időt remélt magától, amit hozottt is egy olyan versenyen, amit nagyon szeret. Következett Athén, ahol a magyar 100-as váltó tagjaként állt rajthoz – ott 2. lett a magyar kvartett – majd a Magyar Nagydíj Sorozat budapesti állomásán 100 síkon folytatta a szezont – számolt be a DSI Debrecen honlapja.

Mindezek után utazott Turkuba, ahol a Paavo Nurmi Games atlétikai versenyen már klasszikus számában, 100 gáton állt rajthoz. Előfutamában kereken 13 másodpercnél állította meg az órát, mely a 4. helyhez volt elég, így nem került automatikusan a döntőbe. Szerencsére a második futamban csak hárman teljesítettek nála jobban, így hetedikként kvalifikálta magát a fináléba. – Bár az amerikaiak nem álltak rajthoz ezen a versenyen, nagyon erős volt a mezőny, a tavalyi Európa-bajnoki döntőből majd mindenki ott volt Turkuban. Elsőre az én futamom tűnt erősebbnek, ez be is bizonyosodott, hiszen innen öten jutottunk a döntőbe, míg a másodikból csak az első három. A szabadtéri szezont 13.05-ös idővel kezdtem, az volt a célom, hogy ennél jobbat fussak. A 12.90-et céloztam meg, esetleg nyolcon belülre kerülni, végül 13.00-nál állítottam meg az órát. A 100 sík és a váltó után vissza kellett szoknom a gátra, ezért nem is voltam csalódott, így is bejutottam a döntőbe – elevenítette fel az eseményeket Kozák Luca a klub honlapjának.

Luca a döntőben a 8-as pályáról indulhatott, ám az első rajtot visszalőtték, mivel Pia Skrzyszowska kiugrott. – Piának négy hónapja műtötték a hajlítóját, ezek után nem volt könnyű rajthoz állnia, ennek ellenére nagyon jól futott. Nem éreztem a szélső pályán, hogy kiugrott, ez csak később tudatosult bennem – fogalmazott. – Szokták mondani, hogy minden pálya egyenes és 100 méter. Ha nekem választani kellene, mindig a nyolcasra szavaznék az egyessel szemben, hiszen jobb lábam a lendítő és a másik oldalon kicsit kizárnám magam a versenyből, nem nagyon érezném a többieket. Egyébként már sokszor futottam jó időt a nyolcason – folytatta a gátas.

A második rajt már jó volt, a DSI Debrecen atlétája végül a svájci Ditaji Kambundji mögött 12.93-as idővel a 2. helyen ért célba. – A fedett pályás idény kimaradt, ami segíteni szokott a rajton, ez kicsit hiányzik még. Az eleje még nem volt olyan éles, mint amilyennek majd augusztusban kell lennie, a közepét nagyon jól megoldottam, jó volt a sebességem. Ha az elején és a végén is meglesz a sebesség, akkor rendben lesz a futás – vélekedett.

Az elkövetkező hetekben újabb megmérettetések várnak Suba László tanítványára, ezen a héten kedd és csütörtök között a krakkói csapat Eb-n lép rekortánra, majd 27-én ismét Savonába utazik, végül a júliusi országos bajnokság következik. – Nincs rajtam nyomás, mivel már megvan a vb szintem, így felszabadultan futhatok. Versenyről versenyre építkezünk, úgy érzem, a világbajnokságra teljesen összeáll majd a futásom – zárta mondandóját Kozák Luca.

HAON