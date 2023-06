Már annak a négyesnek is tagja volt Kerekes Gréta, amelyik a 2016-os amszterdami atlétikai Európa-bajnokságon beállította a 4×100 méteres váltó 34 éves magyar csúcsát, és annak is, amelyik idén a Kerekes, Csóti Jusztina, Takács Boglárka, Kocsis Anna Luca/Sulyán Alexa felállásban kétszer is tovább faragott az országos rekordból. Bár a sportoló nehéz időszakon van túl, ebben az évben látványosan magára talált, és főszámában, a 100 méteres gátfutásban is beállította 12.93-es egyéni legjobbját - írja a Nemzeti Sport.

– Már a fedett pályás szezon is jól sikerült, de kérdés volt, mennyire tudom átmenteni a formát szabadtérre. Szerencsére sérülések sem hátráltattak, és adott egy pluszt, amikor kiderült, hogy újra a váltó tagja lehetek – mondta a Nemzeti Sportnak Kerekes Gréta. – Bevallom, az elején kicsit aggódtam, hogy össze tudjuk-e hangolni a gátfutással, de eddig nagyon jól jöttem ki belőle, az edzőmmel, Tomhauser Istvánnal megtaláltuk az egyensúlyt. Nyár elején sok gátas versenyem volt, mert kellettek a ranglistapontok, mentálisan kicsit el is fáradtam, így jól jött a váltó, feltöltött, és egyáltalán nem teherként éltem meg.

A DSC-SI sprintere már ősszel elhatározta, hogy mindent belead, mert félgőzzel nincs értelme csinálni, és újra sikereket szeretne elérni, mert kudarcból volt elég az elmúlt időszakban. De csak miután a felkészülése jól sikerült, mert eljátszani a gondolattal, hogy ott legyen az augusztusi budapesti világbajnokságon, és hazai közönség előtt futhat.

– Egyszer csak átkapcsolt az agyam, szívből csinálok mindent, nem kényszerből. Ledobtam magamról a terhet, mert rájöttem, én csak nyerhetek ezzel a vébével, és egyre inkább úgy gondoltam magamra, mint aki meglepetést okozhat – folytatta Kerekes Gréta. – Persze a gátfutás az első, de nagyon szeretem a váltót, jó a hangulat és a csapatszellem, mindannyian ugyanazt akarjuk, nincsenek visszahúzó erők. Ha engem neveznek, örülök, de elfogadom, ha mást akarnak kipróbálni, vagy éppen úgy látják, van nálam jobb.

Bár sokáig harmadik emberként a felső kanyarban futott, Kerekes Gréta a jelenlegi felállásban kezdőember, elsősorban a remek rajtjának köszönhetően, és mivel csak egy váltást, az első átadást kell gyakorolnia a rajt mellett, nem vesz ki annyit belőle a váltóra való készülés.

– Talán mondhatom, hogy a rajtom hagyományosan jó, az Európai Játékokon is remek volt a reakcióidőm, és ebben a váltóban még biztosan több van, mert most egyik váltás sem volt tökéletes. Szerintem 43 másodperc körüli eredményre képesek vagyunk, de hogy azon belülre be tudunk-e törni, csak a váltásokon múlik – tette hozzá Kerekes Gréta.