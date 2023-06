Két Európa-bajnoki selejtezőre készül a magyar labdarúgó-válogatott Telkiben. Marco Rossi együttese szombat este hattól Montenegró ellen lép pályára Podgoricában, majd három nappal később Litvániát fogadja. A DVSC kiváló balhátvédje, Ferenczi János 2019 szeptemberében pont a délszlávok ellen debütált a válogatottban. A Sportrádió Hazafutás című műsorában Rizmayer Mihály kérdezte a játékost.

„Nekem az a 2–1-re elvesztett meccs volt az első szereplésem a válogatottban, ezért emlékezetes, nem pedig az eredmény miatt, még akkor is, ha az csak felkészülési mérkőzés volt. Most nyilván nagyobb lesz a tét, és más összetételben játszik majd a válogatott, úgyhogy remélem, hogy jobb eredményt fogunk elérni” – emlékezett vissza válogatottbeli bemutatkozására Ferenczi, aki bővebben is mesélt a négy évvel ezelőtti, Montenegró elleni találkozóról. „Az egy felforgatott csapat volt, nem minden alapvetően kezdőként számításba vett játékosunk játszott azon a mérkőzésen. Lehet, hogy emiatt is juthattam szóhoz.

Egy tipikusan balkáni csapatokra jellemző mérkőzés volt, a küzdés dominált.

Most is erre számítunk, és még jobban fel kell készülni, nehogy megint olyan eredmény szülessen, mint négy éve” – fogalmazott Ferenczi, aki elárulta, titkon azért várta az újbóli válogatott meghívót.

„Igazából azért számítottam rá, mert a legutóbbi összetartáson is itt voltam, és akkor is száz százalékot nyújtottam, úgyhogy bíztam benne, hogy újra meghívnak. Az, hogy a Debrecennel ilyen jól szerepeltünk a bajnokságban, és bronzérmesek lettünk, nyilván hozzátett a dolgokhoz. Szerintem nemcsak az egyéni teljesítmény számít, hanem a csapaté is. Ha jobb a csapat, akkor nekem is jobb a teljesítményem.

Szokták mondani, hogy behívtak a válogatottba, nem lesz vakációd, de ilyenkor az ember nem érzi a fáradtságot.

Alig vártam, hogy megérkezzek Telkibe, remélem, szerephez is jutok, és olyan teljesítményt sikerül nyújtanom, ami hozzásegít majd minket ahhoz, hogy kijussunk az Eb-re” – közölte Ferenczi, jellemezve is a válogatott hétvégi ellenfelét.

„Igazi harcos stílusban futballozik Montenegró. Egy hete már itt vagyunk Telkiben, és készülünk rájuk, de tudjuk, hogy nehéz mérkőzés lesz.

A mi csapatunk kvalitásai jobbak, viszont ezt a pályán is meg kell mutatni, és ennek ott kell majd kijönni.

Mindenre fel kell készülni, lehet például, hogy a pálya minősége nem olyan lesz, vagy egyéb apróságok. Ezeket ki kell zárni, és a saját teljesítményünkre kell koncentrálni.”

Elárulta azt is, mi volt eddig a program Telkiben, s mi lesz még a meccsekig hátralevő időben a menetrend.

„Az idény vége után volt egy rövidke szünet, úgyhogy itt, Telkiben egy minialapozással kezdtünk, de az elmúlt napokban már jobbára a taktikai felkészüléssel foglalkozunk. Ezeket gyakoroltuk erre a két meccsre hangolva. A hátralévő napokban ezt folytatjuk, aztán – úgy tudom – egy nappal a találkozó előtt indulunk Montenegróba” – zárta szavait a labdarúgó.

HBN