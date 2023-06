Sokan azt várták, hogy a magyar labdarúgó-válogatott simán legyőzi Montenegrót szombaton este a két csapat Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésén. Nem így lett, noha küzdöttek Marco Rossi tanítványai, ezúttal hiányzott belőlük az átütőerő, gól nélküli döntetlennel zárult az összecsapás. Azért persze nem kell temetni nemzeti gárdánkat, sőt, fontos egy pontot szereztek a fiúk, akikre kedden 20.45-től újabb próbatétel vár, Litvánia látogat a Puskás Arénába (élő M4 Sport).

Dombi Tibor, a DVSC másodedzője, korábbi válogatott labdarúgó érdeklődésünkre elmondta, ő örült az eredménynek, mert a megszerzett egy pont is sokat érhet. – Egyértelműen látszott, nem a játékosok hozzáállásával volt a baj, egyszerűen most ennyi volt bennük.

Az már korábban is nyilvánvaló volt, hogy a válogatottunknak könnyebb egy szívósabb ellenféllel szemben jobb eredményt elérni, mint egy Montenegró típusú ellen, támadni nehezebb, mint védekezni. A gólok ugyan hiányoztak, az eredmény viszont nem rossz, és át is értékelődhet a keddi meccs után

– fogalmazott Kicsi.

Mint ismert, ott van a mieink keretében a Lokiból Ferenczi János, a debreceni védő legutóbb nem jutott szóhoz, a másik oldalon viszont a szintén DVSC-s Stefan Loncsar beállt a hajrára. – Janika helyzete nem egyszerű, hiszen a posztriválisa egy fiatal tehetség, aki külföldön játszik. Ennek ellenére nagy öröm, hogy behívták, és biztos vagyok benne, hogy ha lehetőséget kap, készen fog állni. Loncsar tavasszal nagy hasznára volt együttesünknek, nem véletlen, hogy a válogatottban is számítanak rá, a végén be is állították, ami biztosan jót tett neki – véli Dombi.

Újabb nehéz feladat vár Szalai Attiláékra

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Papíron a leggyengébbek

A magyar válogatott jobb gólkülönbségének köszönhetően megőrizte második helyét a G csoportban Montenegró előtt, amely eggyel több mérkőzést játszott. A mieink, amennyiben legyőzik a litvánokat, hárompontos előnyre tennének szert az ezúttal szabadnapos montenegróiakkal szemben.

– Papíron a litván a leggyengébb csapat a csoportunkból, ennek ellenére nem lesz könnyű dolga a válogatottunknak.

Láttam a Bulgária elleni találkozójukat, még emberhátrányban is alaposan megnehezítették riválisuk dolgát, a védelmüket feltörni szép feladat lesz. Egy biztos, a hangulatra nem lesz panasz, csodálatos látni, hogy milyen hamar elkapkodják a jegyeket még akkor is, ha nem egy sztárcsapat a rivális.

A nézőkért van ez a játék, örömteli, hogy egymásra talált a nemzeti gárda és a szurkolók, ebből mindkét fél csak profitálhat – nyilatkozta Dombi Tibor.

KSZD