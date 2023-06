– Az eseményen a résztvevők megismerkedhetnek a sportág jellegzetes mozgásvilágával – avatott be a részletekbe Gyarmati Ottó, a DEAC szakosztályvezetője. – Az edzők és a játékosok külön posztspecifikus feladatokkal készülnek, hiszen ebben a sportágban minden testi adottságra megvannak a megfelelő gyakorlatok. A kilátogatók egy tesztsorozaton is részt vesznek majd, amelyen a fizikai állapotukat és a mozgáskoordinációjukat is felmérik. A try-outon meg lehet ismerkedni a csapat játékosaival, de bele lehet bújni egy igazi amerikaifutball-játékos bőrébe, ugyanis felszereléspróbára is lesz lehetőség – fogalmazott az amerikai focista.

Gyarmati Ottó hozzátette, minden résztvevő sportolásra alkalmas öltözetben jelenjen meg, stoplis-, vagy sportcipő használata ajánlott.

Természetesen az együttes várja a fiatal sportolókat is, akik az ország egyik legnagyobb múltú utánpótlásbázisának a tagjai lehetnek.

A tagtoborzó vasárnap 17 órától lesz a Debreceni Egyetem Dóczy utcai Sportcampusának műfüves pályáján (Dóczy utca 9.) – adott hírt a DEAC honlapja.

HBN