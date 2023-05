Az Egyesült Arab Emírségek harmadik legnagyobb városában, Fujairah-ban 226 párbajtőröző lépett pástra a felnőttek között. Ott volt a mezőnyben a DSI Debrecen kadet világbajnoka, Nagy Blanka is, aki a selejtezőt négy győzelemmel és két vereséggel zárta. Nagy skalp, hogy többek között a világranglistán 31. helyezett vívó ellen is sikerrel hagyta el a pástot. A folytatásban a 96 közé jutásért honfitársával, a felnőtt válogatott Tóth Jázminnal következett az újabb asszó. 14–14-nél jöhetett a döntő tus, melyet a rutinosabb magyar vívó ért el, így ő jutott a következő körbe. Nagy Blanka számára ezzel véget ért a verseny, melyet a 112. helyen fejezett be – számolt be a DSI honlapja.

HBN