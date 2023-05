Kerek jubileumát, a 100 éves történelmét ünnepli idén az Ausztráliából induló technikai sportág, a salakmotorozás. A centenárium legkiemelkedőbb eseménye a 10 fordulóból álló Speedway Grand Prix-sorozat, melynek első versenyét szombaton este a horvátországi Donji Kraljevecben, magyar nevén Murakirályban rendezték.

Debreceni a GP-ben

Nyugodtan kijelenthetjük, a viadal napján magyar megszállás alatt állt a Milenium Stadion, hiszen nem volt olyan zuga a „Pavlic-ringnek”, ahol ne hallhattuk volna honfitársaink beszélgetését. S ami az egyik legfontosabb, a depóban is folyamatosan ment a magyar diskurzus, miután Magosi Norbert versenyzőként kapott meghívást a viadalra. A SpeedWolf Debrecen 48 esztendős salakszórója a horvát szervezők jóvoltából és a Nemzetközi Motorsport Szövetség (FIM) jóváhagyásával a második számú tartaléknak fenntartott, 18-as számú mellszámot ölthette magára.

A cívisvárosi salakos GP-s részvételét több száz magyar szurkoló követte figyelemmel a helyszínen.

A depóban maradt

A hagyományoknak megfelelően, a verseny napján kora délután, verőfényes napsütésben rendezték a kötelező edzést, ahol Magosi is motorra ült, s a 18. köridőt futotta a mezőnyben. A tréningen porzott a salak, ami sajnos nem mondható el az esti verseny elejéről. Közvetlenül a viadal előtt heves esőzés áztatta a pályát, ami miatt csúszott előbb a kezdés, majd az ovál is. Sajnálatos módon a pálya állaga nagyban befolyásolta a futamok végkimenetelét, lényegében a start utáni első kanyarban eldőlt a helyezések sorsa. A verseny előrehaladtával ugyan száradt a pálya, viszont előzést alig-alig láthatott az a hétezer néző, akik teljesen megtöltötték az aréna lelátóit. A magyar drukkerek hiába reménykedtek abban, hogy Magosi is startszalag mögé állhat a megmérettetésen, ugyanis egyetlen alkalom volt, amikor tartalék bevetésére volt szükség, de akkor a szlovén Nick Skorja ült motorra.

Magosi Norbert sem örült az esőnek

Magyar funkcionáriusok

Bár Magosinak nem jutott futam, ennek ellenére mégis végig a pályán volt egy magyar funkcionárius: a debreceni Kerékgyártó Botond startbíróként aktív résztvevője lehetett a nagydíjnak, sőt a munkáját szintén egy hajdúsági szakember, Szabó Levente segítette. Kerékgyártó ott állhatott a salakon a startnál, viszont a már megszokott „optikai tuning”, azaz az esernyős lányok hiányoztak a futamok felvezetésénél. Mint kiderült, a döntés hátterében az SGP promótere, a Warner Bros. irányelve áll, így a jövőben már nem láthatjuk a startok előtt a dekoratív hölgyeket.

Kerékgyártó Botond (jobbra) és Szabó Levente aktív részesei voltak a horvát GP-nek

A világbajnok győzött

Bár előzéseket nem, nagy küzdelmeket láthatott a közönség, s a keresztbeveréseknek köszönhetően rendkívül szoros pontállás alakult ki a végjátékra. A versenyt végül a legnagyobb favorit, a világbajnoki címvédő lengyel, Bartosz Zmarzlik nyerte a brit Robert Lambert, a svéd Fredrik Lindgren és az ausztrál Jason Doyle előtt.

A Grand Prix-széria május 13-án, Varsóban a lengyelek nemzeti stadionjában folytatódik.

