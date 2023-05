Történelmi naphoz érkezett a Monostorpályi labdarúgócsapata, abban a tudatban léptek pályára Bereczky Bence tanítványai, hogy amennyiben legyőzik a debreceni Bestrong SC gárdáját, biztosan bajnokok. Talán mondani sem kell, mekkora örömöt jelentene a település lakóinak, s a fiatal edzőnek egyaránt. Ennek apropóján a HAON kilátogatott az összecsapásra, s még éppen csak kiszálltunk a kocsiból, rögtön oda is lépett hozzánk az első lelkes fanatikus, s bátorító italokkal kínált meg minket. A kissé borongós időjárásban fontos a szervezetre odafigyelni, de illedelmesen elutasítottuk a „welcome drinket”, mégsem ihatunk előre a medve bőrére. Néhány lépést haladtunk csak előre, ekkor nem csupán hűsítőt, hanem a bogrács rotyogó tartalmából is kóstolót ajánlottak, sőt azt is elárulták, hogy a desszert üstben készült tejbegríz lesz. Minden adott volt ahhoz, hogy valóban fesztiváli hangulat legyen a lefújást követően, ám ahhoz be kellett gyűjteni az újabb három pontot. Igazi klasszikus meccshangulat volt Monostorpályiban, a labdarúgók pedig a bemelegítést követően már teljes harci díszben várták a kezdést.

Forrás: Kiss Annamarie

Magabiztosak voltak

Látható volt némi feszültség az arcukon, elvégre sokan még nem ünnepelhettek felnőtt szinten elsőséget, de a kilátogató több száz fanatikus az első perctől buzdította a település sportolóit. A kezdősípszó előtt összeállt a monostori csapat, s kezdetét vette a találkozó. A vérmesebb fanatikusok az első perctől kezdve buzdították kedvenceiket. Bereczky Bence alakulata az első perctől kezdve nyomást gyakorolt ellenfelére. A 4. percben a cseleiről híres Rostás Gábor húzott el a szélen, megbolondította védőjét, majd középre tette a labdát, de a Sólyom Máté fejese a kapus csemegéje lett. Láthatóan megilletődtek a Bestrong SC futballistái, néhány pillanattal később ismét Sólyom veszélyeztetett, de a hálóőr ismét magabiztos volt. Már az összecsapás legelején voltak olyan szurkolók, akik bajnokcsapat rigmusokat énekeltek a feketében futballozó hazaiaknak. A kezdeti rohamok után visszább vett a bajnokaspiráns gárda, fiatal vezetőedzőjük rájuk is kiáltott: ideje fölébredni! Az sem segített Bereczky együttesén, hogy Bíró Péter játékára előzetesen nem sok esélyt látott a szakember, ám bekötött lábbal is vállalta a meccset. A 23. percben nagy lehetőséget kapott a Monostorpályi, Rostás futott el a szélen, majd betört a tizenhatoson belülre, ahol szabálytalankodtak vele szemben, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. Bíró Péter pedig magabiztosan értékesítette a tizenegyest (1–0). A vendég debreceniek nem estek kétségbe, hamar egyenlíthettek volna, de Barabás Zoltán nem talált a kapuba. Az utolsó negyedórára fordulva óvatosak lettek a felek, továbbra is Bíró volt a legaktívabb. A fanatikusok lelkesedése egy pillanatra sem csüggedt. A 35. minutumban Sólyom volt ismét közel a második találat megszerzéséhez, de a Kovács Dávid hatalmasat védett. A 39. percben azonban ő sem tudott mit tenni, Ménes Máté 2–0-ra módosította az állást. Pár pillanattal később a mérkőzés fontos kérdései is eldőltek, Rostás Gábor tizenegyesével már 3–0 állt az eredményjelzőn, s így vonulhattak az öltözőbe a csapatok.

Forrás: Kiss Annamarie

Gála lett

A második játékrész inkább csak örömről szólt, Sólyom Máté mesteri szabadrúgással módosította 4–0-ra az állást. A folytatásban olyannyira az ünneplésé lett a főszerep, hogy a Bestrong SC kapusa sem koncentrált eléggé, félpályánál labdát vesztett, Rostás pedig megszerezte az ötödik találatot (5–0). Az utolsó negyedórára kanyarodva már a fanatikusok az elsőséget ünnepelték, a pálya széléről hallatszódott a sörösdobozok szisszenése. Bacsó Attila ugyan még szerzett egy gólt a 85. percben (6–0), de mindkét együttes a lefújás pillanatát várta, s közben a bajnokcsapat vezetőedzőjét éltették. Hamar el is érkezett a hármas sípszó, amely után elkezdődött az önfeledt ünneplés. A Monostorpályi 6–0-s győzelmével megnyerte a Megyei I. osztály 2022/2023-as kiírását.

Forrás: Kiss Annamarie

Este számolják a libákat

A lefújást követően a Monostorpályi vezetőedzője, Bereczky Bence portálunknak értékelte a mérkőzést, s az immár aranyérmes együttes idei szezonját. – Kicsit feszültnek éreztem a társaságot, ami érthető, hiszen óriási volt a tét. Szerencsére az első gólunk után mindenki feloldódott és végig kontroll alatt tartottunk a találkozót. Fantasztikus találatokat szereztünk, nem meglepő, mert a játékosaimban ez benne van. A második félidőben fieszta hangulat volt, kitettek magukért a szurkolóink is. Annak kifejezetten örülök, hogy le tudtuk zárni a bajnokság lényegi részét, s kiszolgáltuk a több száz fanatikust. Ők is kellettek a sikerhez, voltak fájó vereségeink idén, igaz, nem sok, de akkor is mellettünk álltak, ez a nap az övék is. Le a kalappal előttük, nem egyszer fordult elő ebben az idényben, hogy idegenben is sokan elkísértek minket, ez egészen egyedülálló a bajnokságban. Nagyon hosszú út van most mögöttünk, ám amire a legbüszkébb vagyok, hogy fantasztikus a csapategységünk. Ez nem csak egy csapat, hanem egy baráti társaság is, s talán ez is az egyik kulcsa volt a bajnoki címünknek. Szerintem elengedhetetlen, hogy ne csak a tréningeken vagy a meccseken találkozzunk, hanem szabadidőnkben is szervezünk programokat. Már télen is hangoztattam, hogy este számolják a libákat, hiszen három pont lemaradásunk volt mindössze, sikerült is ledolgozni. Bíró Péter személyében egy fantasztikus játékost igazoltunk, sokat lendített a játékunkon. Természetesen nem lehet más célunk, mint kiharcolni az NB III.-at, de egyelőre élvezzük az estét és az aranyérmet. Annyit megígérhetek, nem fogunk időben lefeküdni – fogalmazott a pezsgőben eláztatott tréner.

Orosz Krisztofer