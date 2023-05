Mint arról korábban beszámoltunk, a DVSC legutóbb történelmi sikert aratott a Ferencváros vendégeként a Groupama Arénában. A találkozó ugyan 3–1-s Vasutas sikert hozott, de Szrdjan Blagojevics vezetőedző öröme mégsem lehet felhőtlen, hiszen két kulcsjátékosát is elveszítette az együttes. Dzsudzsák Balázs gólöröm közben terült el a földön, mint kiderült eltörte az alkarját, ám már megműtötték és remélhetőleg hamarosan elkezdheti a rehabilitációt. A Vasutas másik alapembere, Megyeri Balázs is feliratkozott a sérültek listájára a fővárosiak elleni találkozón. A hálóőr sérülése ijesztőbb volt, kontakt nélkül rogyott össze, s ő is hordágyon hagyta el a pályán.

Forrás: Megyeri Balázs-Instagram

Jobban van

A Megyó becenévre hallgató játékos hétfőn Instagram-sztorijában üzent követőinek, s ahogy fogalmazott: nem találtak komolyabb problémát a szakemberek. – Tegnap délután kiengedtek a kórházból, az első vizsgálatok után semmi komoly problémát nem találtak. Holnap Debrecenben további kivizsgálások várnak rám. Hálás köszönet az orvosoknak és az ápolóknak. Köszönöm mindenkinek a jókívánságokat! Hajrá Loki! – írta.

