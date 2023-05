Mindenkinek lesz helye

Ugyan a használatbavételi engedélyre még legalább két hónapot várni kell, azonban az építmény már szinte teljesen kész. A játékoskijáró még ugyan készül, a lelátón a székek viszont a helyükön, és belül is minden a helyén van. Belépve, balra a vendég, jobbra a hazai öltözők találhatóak, mosdókkal, zuhanyzókkal. A földszinten egy szertár is helyet kapott, ahol már ott díszelegnek a kupák, serlegek, emellett pedig immár a mezek kimosása sem jelenthet akadályt, az egyik helyiségben sorakoznak a mosó- és szárítógépek. Az emeleten egy nagy közösségi tér található, ráadásul a kisgyermekesekre is gondoltak, pelenkázó is rendelkezésre áll. A tetőn napelemek sorakoznak.

Ha már NB III.-as licencnek megfelelő az új épület, adódik a kérdés, célként tűzték-e ki a klubnál a feljutást. Amint azt Szabó László elmondta, számára mindig az a lényeg, hogy élvezetből játszanak, szeressék, amit csinálnak, náluk pénzt sem kapnak a játékosok, ugyanakkor mivel annyi tehetséges helyi fiatal nevelődik ki náluk, illetve Bodaszőlőről is sokan járnak hozzájuk, nem tartja elképzelhetetlennek, hogy idővel szintet lépjenek.

Nagy buli lesz

Mint kiderült, idén 75 éves a Józsa Sportegyesület, melynek apropóján egy egész napos dzsemborival készülünk szombatra. A gyermekeket vidámpark, focitorna, és ügyességi játékok várják, a bográcsokban különböző finomságok főnek majd. A meghívottak között vannak az 1984-ben NB II.-es ezüstérmes DMVSC csapatának tagjai, mellettük pedig még például dr. Puskás Lajos, Szabó Béla és Menyhárt Ernő is tiszteletét teszi, vagyis a jó sztorik garantáltak. A program 9 órakor kezdődik egy kutyás bemutatóval, déltől lesz a hivatalos ünnepség, dr. Papp László nyitja meg az eseményeket, a buli, melyre mindenkit várnak, kifulladásig tart.

KSZD