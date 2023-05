Huszonkét ország 175 lovasa 265 lóval érkezett a Nemzeti Lovardába a Gróf Széchenyi István Emlékversenyre és egyben az olimpiai minősítővel egybekötött Díjugrató Világkupára – számolt be róla a DEAC honlapja. A lovasokat csütörtöktől vasárnapig összesen 19 versenyszám és 138.400 euró pénznyeremény várta. Az első napon szemerkélő eső fogadta az indulókat, ám ez nem okozott gondot a DEAC lovasának, ifjabb Szabó Gábornak, aki a fiatal lovak 120-125 centiméter magasságú versenyszámát megnyerte Koncz Ferenc Zico Blue apaságú ménje, Genius Conference nyergében.

Ötven lovas állt starthoz a 125 centiméteres magasságon megrendezett Small Tourban, itt ifj. Szabó Gábor és For The Moment harmadikként zárt. 135 centiméteres magasságú akadályok várták a harmadik versenyszámban induló lovasokat a kétfázisos, megszakítás nélküli CSI***Concorde Díjban, amelyben a DEAC kiválósága ötödik lett XIXO Borgiával.

A csütörtöki nap legmagasabb versenyszáma a CSI*** 145 cm NLSF Díj volt 2000 euró összdíjazással, ahol a résztvevő lovasok minősülést szerezhettek a szombati világkupára. A hibaidős elbírálással rendezett versenyszámra 46 lovas adta le a nevezését, ifj. Szabó Gábor és Mezőhegyes Chabala verőhiba nélkül teljesítette a pályát, így a páros készülhetett a szombati megmérettetésre.

Egy verőhiba becsúszott

A DEAC lovasa pénteken és szombaton is folytatta jó szereplését, hiszen két első helyet szerzett Genius Conference hátán. 140 centiméteren 28 lovas szállt versenybe a Horse Trans Cargo díjáért, közülük mindössze tíznek sikerült hibátlanul teljesíteni a pályát. Ebben a kategóriában a harmadik helyet a DEAC lovasa és XIXO Borgia szerezte meg.

Telt ház előtt zajlott a nap legrangosabb versenyszáma, a CSI***-W 155 cm-es Világkupa és olimpiai minősítő szám a Honvédelmi Minisztérium díjáért. Az egyszeri összevetéssel megrendezett viadalon a lovasok Longines díjugrató világranglista pontokat gyűjthettek és minősülést szerezhettek az idén Milánóban rendezendő Európa-bajnokságra, illetve a jövő évi olimpiára. Utóbbi minősülést megszerezte ifj. Szabó Gábor és Mezőhegyes Chabala, de ugyanez az Eb-re nem sikerült, mivel egy verőhiba becsúszott.

Harminchat lovas állt rajthoz a napot lezáró CSI1* Small Tour 130 centiméteres, hibaidős elbírálású versenyszámában az Inter Horse Truck díjáért. Újabb győzelmet könyvelhetett el ifj. Szabó Gábor, akitől ezúttal a For Feeling apaságú For The Moment nyergében láthatta a leggyorsabb hibátlant a közönség.

A vasárnapi nap fénypontja a CSI***-W Szerencsejáték Zrt. Grand Prix volt. A pályán 155 centiméteres magasságú akadályokat kellett leküzdenie a 36 versenyzőnek. Az egyszeri összevetéssel megrendezett számban a lovasok ismét minősülést (MER) szerezhettek a jövő évi, párizsi olimpiára. Bár ifj. Szabó Gábor és Mezőhegyes Chabala egy akadályt levert, és a 9. helyen zárt, de a páros újabb MER-t szerzett, és ezzel megvan az előírt három. Ez természetesen önmagában nem elég az ötkarikás részvételhez, ehhez ugyanis a júliusi, prágai versenyen a válogatottnak meg kell szereznie a kvótát.

HBN