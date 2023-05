Az utóbbi bajnoki mérkőzéseken többször is szerepet kapott, és egyre megbízhatóbban futballozott a Debreceni Egyetem fiatal középpályása, Virág Gergő. Ennek köszönhetően a mindössze tizennyolc esztendős tehetséggel három évre szóló szerződést kötött a klub – olvasható a DEAC honlapján.

– Nagyon büszkék vagyunk Gergőre, aki már több találkozón is segítette játékával a csapatot – mondta Pöszmet Tibor sportigazgató. – Óriási örömünkre szolgál, hogy az utánpótlásunkból újabb játékost építhettünk be a felnőtt gárda keretébe, természetesen továbbra is ez a törekvésünk. Gergő teljesítményének elismerése a most megkötött hároméves szerződés, és bízom benne, hogy a kontraktus ösztönző erővel hat a jövőben a többi fiatal labdarúgónkra is – nyilatkozta a sportvezető.

A játékos így vélekedett: – Korábban már jelezték nekem, hogy erre sor kerülhet, ha jól játszom. Ez mostanra realizálódott, és nagy örömmel tölt el. Ez volt a célom, ki akartam harcolni a csapattagságot, ne csupán úgy szerepeljek, mint fiatal játékos.

Jó érzés, hogy a társak elfogadtak, és már közéjük tartozónak érzem magam. Nem volt könnyű felvennem az NB III.-as tempót, mert előtte a megyei első osztályban játszottam, ahhoz képest nagy a szintkülönbség.

Ezért az elején nehéz volt megfelelően teljesítenem, de egyre inkább éreztem, hogy sokkal több szituációban sikerül jó döntést hoznom. Ezen az úton szeretnék haladni tovább – fogalmazott a DEAC 75-ös mezét viselő futballista.

HBN