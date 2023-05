A debreceni Fiszej SE rendezte a hétvégén a kelet-magyarországi súlyemelő csapatbajnoki elődöntőt. A megmérettetésen a decemberi fináléba jutás volt a tét, amelyért hét csapat küzdött a CFD crossfit teremben. A 4-5 fős alakulatok egyénenkénti összetett eredményeit összeadva jött ki az egyes csapatok pontszáma. A zalaegerszegi, nyugati és a debreceni, keleti elődöntőből összesen csapat jutott be a döntőbe.

A Fiszej SE a súlyemelői remek produkciójának köszönhetően ott lesz az év végi fináléban. Az eredménnyel és magával a viadallal kapcsolatban a klub elnöke, Kecskés Melinda nyilatkozott portálunknak. – Hatalmas öröm számunkra, hogy sikerült bejutnunk a döntőbe, hiszen első alkalommal indult el egyesületünk ezen a csapatbajnokságon. Az a célunk, hogy decemberre annyit fejlődjenek a versenyzőink, hogy a legjobb öt közé beférjünk majd – árulta el.

A versenyzés mellett a szakembernek a lebonyolításról is gondoskodnia kellett. Elmondása szerint a résztvevő egyesületek külön kiemelték, hogy végre nem egy iskola tornacsarnokában volt a megmérettetés, hanem egy kicsit autentikusabb helyszínen. – A vendég klubok szerencsére meg voltak elégedve a szervezéssel. A Magyar Súlyemelő-szövetség Bíróbizottságának az elnöke is itt volt, ezúttal mint a kisújszállásiak edzője. Tőle is rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk, kifejezetten meg volt elégedve.

Annak ellenére, hogy fiatal egyesületnek számítunk, mindenre odafigyeltünk, a bemelegítő és a versenyhelyszín is minden igényt kielégített. Nagyon jól estek a szavai, mert számunkra fontos volt, hogy minél jobb körülményeket tudjunk teremteni a Debrecenbe érkező versenytársainknak

– tette hozzá.

A cívisvárosi viadalon a Kecskeméti TE szerezte meg az első helyet, a Békési TE lett a második és Szegedi Lelkesedés SK végzett harmadikként. Mellettük – ahogy már említettük – a debreceni Fiszej SE jutott be a csapatbajnokság téli döntőjébe. – A nyugati és keleti eredményeket összevetve azt mondhatjuk, hogy a legjobb 2-3 csapat nálunk versenyzett, ráadásul több válogatott sportoló is tiszteletét tette nálunk, amire kifejezetten büszkék vagyunk – fogalmazott Kecskés Melinda. Hozzátette: ritka, hogy ilyen színvonalas mezőny gyűljön össze egy ilyen versenyen.

BA