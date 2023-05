Mezei Gergő László egy veleszületett vesebetegséggel jött világra, elmondása szerint akkor nem is jósoltak neki túl sok jövőt. Féléves koráig nem engedték ki a kórházból, de azt követően, gyerekként is folyamatosan félteni kellett, mert rendszeresen betegeskedett. Hiába műtötték meg többször is, az eredendő problémát nem sikerült orvosolni, emiatt középiskolás éveiben testnevelésből fel volt mentve.