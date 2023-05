A DVSC Schaeffler tavaly ősszel 2025-ig hosszabbított Szabó Ninával, aki a 2023/24-es szezont kölcsönben tölti az MTK-nál – adta hírül honlapján a klub csütörtökön.

– Nina az elmúlt két évben nagyon sokat fejlődött, ezért is hosszabbítottunk vele szerződést 2025-ig – fogalmazott Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője. – Szeretnénk, ha a közeljövőben meghatározó irányítója lenne a csapatunknak, ehhez viszont még több játéklehetőségre van szüksége. A folyamatos terhelés és felelősségvállalás mellett tovább fejlődhet, komplex játékossá válhat. Azt várjuk, hogy első számú irányító és igazi vezér lesz az MTK-ban. Szeretném hangsúlyozni, hogy számítunk rá, ezért is döntöttünk úgy, hogy olyan szerződést kötünk, amely alapján a játékos szükség esetén visszahívható. Ily módon saját nevelésű, tehetséges fiatal irányítónk, Csernyánszki Liliána előtt is megnyílik a lehetőség arra, hogy több időt töltsön a pályán, és így tovább fejlődhessen. Cseri a másodosztályban már meghatározó játékossá nőtte ki magát, bízunk benne, hogy Vámos Petra mellett az NB I.-ben is bizonyítani tud – fűzte hozzá Ábrók Zsolt.