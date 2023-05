Az ötödik helyen végzett a férfi floorball OB I-ben a Debreceni Egyetem alakulata. A fekete-fehérek eredeti célja a a legjobb négy közé kerülés volt, ez azonban nem jött össze – olvasható a deac.hu-n. A klub honlapja a csapat kapitányával, Varga Gergővel készített interjút a mögöttük álló idény kapcsán.

Beszélj a szezon előtti célkitűzésről, és ennek fényében miként értékeled a teljesítményeteket?

Szerettünk volna az első négy csapat közé bekerülni. Ugyebár van egy nemzetközi bajnokság, a 3 Nations Floorball League, ahol három magyar együttes is szerepel, osztrák és szlovén klubok mellett. Ez a három csapat – az SZPK Komárom, a Phoenix Fireball és a Dunai Krokodilok SE – automatikusan bekerülnek a magyarországi rájátszásba, és egy jut be az OB I-ből, tehát a bajnokcsapat. Azaz a legjobb négy mezőnyének eléréséhez meg kellett volna nyernünk az alapszakaszt. Másodikok lettünk, ám még így is bekerülhettünk volna, ha a play offban legyőzzük az említett három egyikét, a Dunai Krokodilokat. Sajnos, ez a bravúr nem sikerült, bármennyire is felkészültünk, ők magasabb színvonalú bajnokságban edződtek. Végül ötödik helyen zártuk a pontvadászatot.

Mennyire csalódás ez számotokra, vagy azért ez benne volt a pakliban?

Ugyan benne volt a pakliban ez a helyezés, de akár meg is nyerhettük volna az alapszakaszt. Van egy hozzánk hasonló játékerőt képviselő gárda a mezőnyben, a Phoenix FSE Wizards, és most ők jártak sikerrel.

Miket emelnél ki az idény pozitívumaként, illetve negatívumaként?

Sok jó meccset játszottunk, de akadtak gyengébb mérkőzéseink is, amelyeken nem tudtunkmegfelelő teljesítményt nyújtani. Csapatkapitányként számomra az a legfájóbb pont, hogy hullámzó volt az egész éves játékunk. Abban kell tehát fejlődnünk a jövőben, hogy azt a teljesítményt, amire képesek vagyunk, egyenletes szinten tartsuk az egész szezon során. Ha kiegyensúlyozottak leszünk, sokkal jobb eredményt érhetünk el.

Ezentúl miben kell még jobbnak lennetek a kimagaslóbb szerepléshez?

A játékosoknak egyénileg is képezniük kell magukat, nem csak az edzéseken, a tréningek mellett is. Amatőr szintről beszélünk, a profiknak ugyan kötelező az edzéseken túl konditerembe járniuk, de nálunk nyilván a “kötelező” szó nem létezik. Ennek ellenére sokan vannak a csapatban, akik a heti három gyakorlás mellett elég sok munkát belefektetnek a fizikális fejlődésükbe. Ha mindenki így tesz majd, még jobbak leszünk. Természetesen a három, külföldi ligában játszó együttes taktikailag és más téren is sokkal erősebb nálunk. Ezt a hátrányt csak akkor tudjuk ledolgozni, ha mi is eljutunk abba a ligába, mert valahol ez is célunk, ám ehhez nagyon sokat kell még dolgoznunk, illetve az utánpótlásból minél hamarabb fel kell hoznunk olyan fiatalokat, akik lelkesedésükkel lendületet adnak a DEAC-nak.

A következő szezon célkitűzéseiről mit lehet tudni jelen pillanatban?

Még most ért véget a bajnokság, egyelőre nem fogalmaztunk még meg újabb célokat, mert nem látjuk a keret összetételét. Minden bajnokság kezdete előtt szeretnénk a négyes rájátszásba bekerülni, de nem tudom, milyen lesz a csapatunk ősszel: kik érkeznek, kik távoznak. Van egy finn játékosunk, Sauli Heikkilä, aki az elmúlt szezonban nagyon sokat hozzátett a játékunkhoz, noha így sem sikerült a négybe bekerülnünk. Ő sajnos nem lesz a következő idényben, mert tanulmányai után hazautazik, pedig az ő teljesítménye extra volt. Tehát a reális célt még nem tudom megfogalmazni.

Mennyi pihenőtök lesz a nyáron?

Most még edzünk, ezek játékos tréningek és főként a jókedvről szólnak. Ezek az edzések június közepén befejeződnek, és augusztusban kezdjük el a felkészülést. Általában Tiszafüredre szoktunk elutazni, ott edzőtáborozunk, és tartunk egyben csapatépítő tréningeket. Ezt követően visszaköltözünk a Kecskemét János Sportcsarnokba, és szeptember közepén indul a bajnokság.