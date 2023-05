A kosarasberkekben sokan ismerhetik a DEAC kosárlabdacsapatának sajtósát, Erdei Ádámot, aki immár több éve jóban és rosszban is ott van az együttes játékosai mellett. A debreceni szakember sok-sok érdekes dolgot osztott meg portálunkkal, és folyamatosan hangoztatta, milyen jó viszonyt ápol a fekete-fehér sportolókkal. A sajtós korábban évekig maga is kosárlabdázott, többek között szerepelt a Vadkakasokban és tagja volt a DEAC 2017-es feljutó csapatának, viszont mindenképpen szeretett volna közel elhelyezkedni a sportághoz.

Forrás: Matey István

Szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz, ám gyakori mondás a „kivétel erősíti a szabályt” mondat is. Erdei Ádám egészen elképesztő utat járt be addig, amíg egyszer csak a DEAC sajtósának mondhatta magát. Manapság szinte elképzelhetetlen, hogy valaki saját mérkőzése lefújását követően billentyűzetet ragadjon és megírja azt. A debreceni szakember esetében viszont pontosan ez a helyzet. Ez a példa is mutatja, hogy miért is eshetett a vezetőség választása anno az egykor sokat látott sportolóra. – Abból a szempontból érdekes az én történetem, hogy 2014-ben, amikor visszatértem Debrecenbe még kosarasként, akkor Becsky Istvántól kaptam egy megkeresést, miszerint a sport mellett újságírással is foglalkozhatnék.

Utólag belegondolva, azért nem volt egyszerű néhány perccel a lefújást követően saját kútfőből le is írni azt. Egészen kiskoromban megfogalmazódott bennem, hogy ezen a területen szeretnék elhelyezkedni, ennek megfelelően folyamatosan képeztem magam.

Remekül érzem magam a cívisvárosban, szerencsére minden adott a jó munkához. Természetesen továbbra sem szakadtam el a kosárlabdától, de napjainkban már csak hobbiszinten játszok – kezdte a szakember, aki például a múlt hétvégi Debreceni Egyetem MEFOB csapatának volt a vezetőedzője, melyet meg is nyertek.

Játékos múlt

Erdei Ádám a HAON-nak elmondta, nagy segítség a munkájára nézve, hogy tud kommunikálni a játékosok nyelvén, hiszen korábban hasonló szituációkat élt meg önmaga is. – Nagyon nagy előny a szakmámra nézve, hogy voltam a másik végén is annak a bizonyos mikrofonnak. Sokszor tudom, hogyan kell megszólítani egy játékost, vagy éppen azt is érzékelem, ha nem feltétlen kell erőltetni egy-egy interjút, vagy rövid értékelést.

Legbelül mindig is ugyanaz a játékos leszek, mint régen, pontosan ebből tudok most profitálni.

Előfordult, hogy a volt edzőmmel, vagy csapattársammal kellett beszélgetnem, de szerencsére beletanultam, így már nem okoz ez nehézséget – folytatta.

Hogyha nem a kosárpálya mellett kell helytállnia a szakembernek, akkor családapaként látja el feladatait. Sosem egyszerű egy munkahelyet összeegyeztetni a hétköznapi feladatokkal, de kedvesével remekül összecsiszolódtak az évek alatt, így nem jelent akkora kihívást a hétvégi munkák hosszú óráinak elvégzése. – A feleségemmel már úgy ismertük meg egymást, hogy kosárlabdáztam, így ha edzést vagy meccs volt, akkor az mindent felülírt.

Ennek következtében úgy csiszolódtunk össze, hogy nem okoz különösebb problémát az, ha hétvégén is dolgoznom kell. Sosem voltam az a típus, aki kötött munkaidőben dolgozik, ha szombat este 10-kor kell, akkor sem érzem tehernek. Nyilván, nagyon nehéz, de igyekszem minél több időt velük tölteni.

A párom mentalitása is kellett a kettőnk kapcsolatában, rengetegszer kisegít, ha nehezebb napjaim vannak, de úgy érzem, sikerül betöltenem a családfő szerepét – árulta el a debreceni kosárszakember.

Forrás: MEFOB-archív

Spanyol futball

Gyakran úgy tartják, hogy abból válhat igazi sportszakember, aki minden sportágat szeret. Erdei Ádám elmondása szerint mindenevő, ha a mozgásról van szó, de a labdarúgás különösen előkelő helyet foglal el szívében, sőt hatalmas szenvedéllyel szorít egy egykor szebb napokat látott spanyol együttesnek is. – Sportújságíróként nehezebb követni a kedvenc csapatod meccseit, és valljuk be, ez nem egy egyszerű dolog. Nem titok, hogy a DVSC gyerekkorom óta előkelő helyet foglal el a szívemben, de a külföldi csapatok közül a Valencia a kedvencem. Sokan felkaphatják a fejüket ezen, hiszen nem úgy szerepelnek az elmúlt esztendőkben, ahogyan egy igazi sztárcsapat, de a 2000-es évek elején sorra játszották a Bajnokok Ligája döntőket, s akkor magukkal is ragadtak. Szerencsére már akkor is nekik szorítottam, amikor UEFA Kupát és két bajnoki címet nyertek, így van sikerélményem.

Manapság a szívem szakad meg, hogy a kisebbnek kikiáltott klubokkal kell megküzdeni a kiesés ellen. Bízom benne, hogy lesz még olyan játékosunk, mint amilyen volt egykor Mendieta, David Villa, David Silva, Aimar, Claudio Lopez, Kily Gonzalez, Soldado vagy Santiago Canizares.

Amennyiben ez összejönne, akkor újra régi fényében tündökölhetnének a „denevérek” – mesélte gyermeki lelkesedéssel a szakember.

Továbbra is elszántak

A DEAC szezonja ugyan még nem ért véget, de az biztossá vált korábban, hogy a bajnoki elsőségért már nem szállhat harcba Andjelko Mandics alakulata. Ettől eltekintve korántsem lehet azt állítani, hogy a hátralévő meccseken nem számítana az eredmény a hajdúsági csapatnak. Ugyan ki ismerhetné jobban – az edzőn kívül – az együttest, mint a sajtófőnökük? Erdei Ádám végezetül portálunknak elmondta, mire lehet számítani a Sopron elleni párharcokban, tekintve, hogy az első találkozón 80–67-re kikaptak a debreceniek. – Jelenleg az 5-8. helyig játszunk, s igazából, ha mondjuk 5 év múlva visszatekintünk erre, akkor majdnem mindegy, hiszen bejutott a csapat a felsőházba, de a legjobb négybe nem kerültünk. Ettől függetlenül szeretnénk minden meccset és párharcot megnyerni, így ezt is. A szurkolóink egész évben kitettek magukért, tartozunk nekik ennyivel.

Nem mindegy, hogy milyen az idei helyezés, hiszen a következő évi csapatnak is eredményesnek kell lennie, ahhoz pedig fontos a jó alaphangulat az alapozás kezdetén. Biztos vagyok benne, hogy a srácok is így gondolkoznak erről. Szeretnék a csapattal együtt fejlődni, mert jól érzem magam a DEAC családnál.

Ha stabil topcsapat lennénk, esetleg évről-évre nemzetközi kupában tudnánk indulni, az már számomra egy előrelépés lenne – fogalmazott a Debreceni Egyetem kosárlabdacsapatának sajtósa, aki 2020 óta a DEAC Kosárlabda Akadémia kommunikációs és marketing igazgatója is.

Orosz Krisztofer