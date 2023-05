A szombati Morgen Ferdinánd Emléktorna döntője után újra összemérhette erejét Debrecen és Sopron kosárlabdacsapata, ezúttal az NB I. A rájátszásának 5-8. helyért rendezett helyosztójának első felvonásán csaptak össze a felek – számolt be róla a deac.hu. A szerda este 18 órától kezdődő soproni mérkőzésen Andjelko Mandics együtteséből hiányzott a sérüléssel bajlódó Jimmie Taylor, és az U20-as és MEFOB aranyérmekből tevékeny részt vállaló Neuwirth Bence, Kenéz Csaba és Balázsi Soma is. A vendéglátóknál az Olaszországba igazoló Andre Jones mellett hiányzott Valerio-Bodon Vincent is, az előző kiírásban még a hajdúságiakat erősítő kiscsatár az Egyesült Államokban próbál szerencsét, az NBA draft felmérőjén mérettetheti meg magát.

A DEAC kezdte jobban a találkozót, Mócsán, Kovács és Drenovac is betalált az első támadásokból, így két perc elteltével 2-6 állt az eredményjelzőn. A folytatásban felébredt a Sopron, a játékrész derekáig egy 9-1-es futást produkáltak átvéve ezzel a vezetést. Az Egyetemi Bajnokság All Star ötösébe is beválasztott Gáspár triplájával azonban újra egalizáltak a hajdúságiak, Drenovac gyorsindítását követően pedig már újra ők jártak előrébb (12–14). Mócsán és Joseph triplái után újra a cívisvárosiak szerb bedobója lépett elő, betöréseinek köszönhetően tovább nőt a különbség a negyed végére (17–21).

Scott duplájával indult a második felvonás, majd az U20-as döntőn kiemelkedő teljesítményt nyújtó Csendes hárompontosára válaszolt Drenovac egy kettő plusz egyes akcióval, illetve Gáspár egy közelivel, Flevarakisz mester időt is kért (20–28).

Scott ziccere után rövid időre kétszámjegyűre nőtt a különbség, ám a padról visszatérő Durham vezetésével egy 12–0-val szempillantás alatt fordított az SKC, így már Mandics volt kénytelen magához hívni övéit (32–30). A rövid fejmosást követően ugyan stabilizálódott a fehér-feketék játéka, de a félidő hajrájában a hazaiak hibáztak kevesebbet, így egypontos fórral ők mehettek az öltözőbe.

A fordulás után Barnett és White révén meglépett a házigazda, de a cívisvárosiak is hamar megkezdték a pontgyártást, Tóth zsákolása után ismét csak kettő volt közte. Folytatásban is potyogtak a kosarak, Mócsán egy triplával előbb egyenlített, majd egy újabb távolival már a vezetést is megszerezte csapatának (52–53).

Ezt követően is fej-fej mellett haladtak a felek, a védekezés mindkét oldalon hagyott némi kívánnivalót maga után, a negyed pedig végül döntetlennel zárult, így az utolsó tíz percet egypontos hazai előnnyel kezdhették meg.

A záró felvonás kezdetén Molnár Márton három ziccerrel is „boldogította” egykori kenyéradóját, a debrecenieknek pedig hiába voltak meg a lehetőségei, az üres távoli kísérletek rendre kimaradtak. A folytatásban is uralta a festéket a házigazda, a pontos közeli dobások után pedig Joseph kintről is betalált, így három és fél perccel a vége előtt kialakult az addigi legnagyobb differencia (74–63).

Innen már nem volt visszaút Polyákék számára, a vége 80–67 arányú soproni győzelem lett, így az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása 1–0 az SKC javára.

Folytatás szombaton 18 órától az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.