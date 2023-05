Ahogy arról beszámoltunk, a szombati Fradi-verés vezéráldozattal járt, ugyanis a 3–1-re megnyert találkozó egyik gólöröménél az eltiltása után visszatérő Dzsudzsák Balázs megsérül. A DVSC csapatkapitányát hordányon kellett levinni, már akkor sejthető volt, hogy nagy a baj. Még az este során úgy értesültünk, Dzsdzsáknak az alkarja tört el, csukló felett, műtét vár rá, lemezeléssel.

Az információ igaznak bizonyult: a Loki Facebook-oldalán tettek közzé egy posztot késő este, melyen azt írják, hogy „Dzsudzsák Balázsra csuklóműtét vár, mielőbbi gyógyulást kívánunk neki! 💪”.

A rövid tájékoztatáshoz fotó is társult, a képen a Loki válogatottsági rekordere egy korházi ágyon fekszik, bal kezét feltartva, egy hármast mutat, míg jobb karja be van kötve. Látszik, hogy a csk még ilyen körülmények között is a csodagyőzelemnek örül. Ott áll mellette Ike Thierry Zaengel, a DVSC elnöke is, nem kérdés hát, a klub mindenben Dzsudzsák mellett áll.

Dzsudzsák Balázs és Ike Thierry Zaengel

Forrás: Facebook/DVSC

HBN