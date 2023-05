Mint azt korábban megírtuk, a DVSC védője, Sylvain Deslandes remek kapcsolatot ápol a Manchester UTD korábbi támadójával, Jesse Lingarddal. Ám nem az angol válogatott futballista az egyetlen, aki baráti viszonyban van a Loki francia-kameruni labdarúgójával. Deslandes Instagram-sztorijából kiderül, az olasz Internazionale kapusával, André Onanával is ismerik egymást. Tegnap egyébiránt a milánói kapus a Bajnokok Ligája elődöntőjében szerepelt az ősi rivális AC Milan ellen, s meg is nyerték 2–0-ra az összecsapást. Ezzel óriási lépést tettek az isztambuli fináléba kerülésért, de kitudja, a Vasutas védője lehet, hogy a visszavágón egy AC Milan játékosnak is üzen majd, amelyből a jelek szerint mindig jól jöhet ki az aktuális csapat...

Kapusposzton egyébként jól áll a DVSC, hiszen visszatérése után Megyeri Balázs egyre jobb teljesítményt nyújt, továbbá Milosevicsre is bármikor számíthat Szrdjan Blagojevics vezetőedző.

Forrás: Sylvain Deslandes-Instagram

