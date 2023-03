Több mint másfél éve már, hogy a Wolverhampton Wanderersben is megfordult Sylvian Deslandes-t leigazolta a DVSC. Akkoriban sokan megkérdőjelezték a francia-kameruni kettős állampolgárságú védő Debrecenbe szerződését, de a „Szil” becenévre hallgató játékos hamar bizonyította, helye van a Lokiban. Azóta néhány vezetőedzővel már dolgozhatott, de egy közös volt bennük: mindenki talált helyet Deslandesnek a kezdőben. A Vasutas játékosa a HAON-nak adott interjújában kitért többek között a beilleszkedésre, a Párizs és Debrecen közti különbségekre, a szurkolókra, a rasszizmussal kapcsolatos véleményére, a magyar válogatott teljesítményére. Sőt, a beszélgetés során azt is elárulta, hogy jó barátja, Jesse Lingard erősítést jelentene-e a csapatnak.

Két éve élsz Debrecenben, hogy látod, mennyire sikerült beilleszkedned?

Szerintem remekül, minden komfortos számomra. Az emberek körülöttem, a szomszédok, a klubnál dolgozók egyaránt. Otthonosan érzem magam Debrecenben, nagyon hálás vagyok érte, hogy itt lehetek.

Milyennek látod a várost? Sikerült már megtalálnod azokat a helyeket, ahol ki tudsz kapcsolódni?

Legtöbbször itthon szoktam, hiszen rengeteg edzésünk van. Amikor azonban az időjárás is kedvező, akkor gyakran szétnézek a városban, sétálok a Nagyerdőn vagy éppen a társakkal közösen ebédelünk egyet.

Hogyha szabadnapod van, akkor hová mész leggyakrabban?

Hogyha szabadnapom van, akkor az azt jelenti, hogy az előző megterhelő volt. Ilyenkor általában fáradt vagyok ahhoz, hogy sok helyre elmenjek, de így is megtalálom a módját annak, hogy hasznosan töltsem az időmet.

Nehéz kérdés, de Párizsban nőttél fel, Debrecen pedig jóval kisebb település, mégis mi az amiben jobbnak látod?

Azta, ez tényleg fogós, hiszen a francia fővárosról van szó, amely az egyik legszebb a világon. Talán az időjárást mondanám, hiszen Párizsban kevesebb a napsütés, mint itt. Azért sem egyszerű erre válaszolni, hiszen onnan származok, ott él a családom, s a barátaim jelentős része. Nagyon élvezem a napsütést, amelyből rendesen kijut Magyarországon.

Milyennek látod az embereket?

Azt kell mondjam, hogy nagyon rendesek a magyar emberek, kedvelem őket. Eddig semmiféle rossz élményem nincs velük kapcsolatban, bármerre is játszottunk a csapattal. Közvetlenek velem az emberek, a szurkolóink is szenzációsak. Szoktam tőlük üzeneteket is kapni, szerencsére kölcsönös a tisztelet köztünk, ez nagyban segíti a napi munkámat.

Hála Istennek én is sok országban jártam a világban, s elég sokszor kaptam meg azt, hogy a magyarok rasszisták. Te hogyan látod, mi a véleményed erről? Miket hallottál Magyarországról mielőtt ideigazoltál?

Őszinte leszek, mielőtt Debrecenbe igazoltam nem hallottam túl sokat Magyarországról. Amióta itt vagyok, egy pillantra sem éreztem azt, hogy a rasszizmus felütötte volna a fejét a meccseinken, a nehéz időkben sem. Nem beszélem még a magyar nyelvet, így sok mindent nem is értek, de a társaim sokat segítenek ebben. De a legfontosabb, hogy sosem éreztetik velem, hogy nem ebből az országból származok, korrektek velem az emberek és a futballisták is, szóval pozitívan állok ehhez a kérdéshez.

Maradva a kultúránál, mégis szakmaibb oldalról: milyennek látod a magyar futballt? Az európai futballtérképen hova tennéd az NB I.-et?

Szerintem a magyar bajnokág olyan pontvadászat, amely tele van potenciállal és kihívásokkal. Játszottam pár országban, így van viszonyítási alapom és azt kell mondanom, hogy a magyar futball remek úton jár ahhoz, hogy fel tudjon zárkózni az erősebb ligákhoz. Sok-sok fantasztikus fiatal szerepel a csapatokban, akik a jövőt jelenthetik a labdarúgásnak. Eddigi tapasztalataim alapján megvan bennük a vágy a fejlődésre, s ez a legfontosabb, hogy ennél is magasabb színvonal legyen Magyarországon. A szakembereknek sokat kell valószínűleg utaznia a fejlődés érdekében szerte a világban, s ha haza tudják hozni az ott szerzett tapasztalatokat, akkor sokat léphet előre az ország.

Feltételezem követed a magyar válogatottat, mi a véleményed róluk?

Természetesen. Fantasztikus, amit produkálnak az elmúlt években. Ez is kulcsfontosságú annak érdekében, hogy fejlődjön a futball. Hatalmas energiát látok Marco Rossi csapatában, s a legjobb tulajdonsága a nemzeti együttesnek, hogy nagyon összetartóak, nagybetűs csapatot alkotnak. A náluk jóval magasabban jegyzett együttesek ellen is képesek összeszedetten futballozni, s küzdeni egymásért. Szerintem szép eredményeket fog még a jövőben elérni a magyar válogatott.

Franciaként mi volt a reakciód a 2021-es Európa-bajnoki csoportmeccsre, amikor Fiola Attila góljával 1-1-re végeztünk ellenetek?

Őszintén, nagyon meglepődtem, hiszen mindenki tudja, hogy a francia válogatott milyen játékosokból áll. Kevés magyar meccset láttam előtte, így nem számítottam rá, de azt követően sorra követtem Marco Rossi alakulatát, s megértettem: a magyar válogatott egy olyan együttes, amely keményen dolgozik és minden labdáért megküzd. Ennek tudatában már nem volt annyira meghökkentő a végeredmény. Elképesztő, amit Magyarország művel a pályán az elmúlt években, ám szerintem az lesz az egyik legnagyobb feladatuk, hogy ezen a szinten is maradjanak, de remélem, sikerülni fog nekik.

Egészen hihetetlen az idei utatok, kieső helyről immár a dobogóra is esélyetek van, minek köszönhető ez a fordulat?

Szerintem élveznünk kell a pillanatot, hogy megdolgoztunk ezért. Olyan társaság vagyunk, akik éhesek a sikerre és hiszünk is magunkban. Azt érzem, hogy ez az egyik legfőbb oka annak, hogy előrébb tudtunk lépni. Sok pozitív változáson ment keresztül a csapat idén. Minden nap szeretnénk legjobbunkat nyújtani, persze előfordul, hogy nem úgy jön ki a lépés, de az összes edzésen és meccsen 110 százalékot nyújtunk. Amikor egy olyan együttesben játszol, amiről tudod, hogy tele van tehetséges játékosokkal, akik csapatként erősek, akkor nincs mitől félned és tudod, jó helyen vagy. Persze belülről nem látják a szurkolóink, hogy mennyi munkát végzünk, de biztosan állítom: profi és kemény tréningek zajlanak nálunk.

Hihetetlen, de reális esélyetek van akár a második helyre is, szerinted mit érhet el szezon végén a csapat?

Nagyon egyben vagyunk, mint csapat. Sosem szoktunk arról beszélni, hogy hanyadikok szeretnénk lenni, mert tudjuk, mire vagyunk képesek. Minden edzésen és meccsen szeretnénk kihozni magunkból a maximumot. Nem úgy gondolkozunk, hogy a következő három összecsapást meg kell nyerni, vagy ilyesmi. Meccsről meccsre, lépésről lépésre szeretnénk haladni. Természetesen azért futunk ki a pályára, hogy győztesen hagyjuk el azt. Hogyha sikerül begyűjteni a három pontot, akkor boldogok vagyunk, ha nem, persze szomorúak, de minden esetben segítjük egymást.

Egy esetleges jó szereplés, s európai kupameccsek rendezésével valószínűleg erősíteni kellene a kereten is. Jóbarátod, Jesse Lingard elférne a Loki támadósorában?

Szerintem az ő kvalitásai majdnem minden csapatnak a világon segítséget jelentenének. Emlékezhetünk rá, hogy milyen teljesítményt nyújtott a Manchester Unitedben, vagy a West Hamben, ráadásul angol válogatott is volt, szóval nem kérdés. Jó kapcsolatot ápolunk, nagyon rendes srác, biztosan segítene rajtunk is Lingard.

Honnan ismeritek egyébként egymást? Hiszen láttam együtt nyaraltatok Miamiban...

Barátokon keresztül találkoztunk az USA-ban, ám mivel ő is futballista, egyből találtunk közös témát. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, tényleg nagyon rendes fickó, s mellette pazar labdarúgó.

Ennyire szeretsz utazni? Van olyan hely, ahol még nem jártál, de nagyon szívesen elmennél?

Igen, amikor csak időm engedi, akkor szeretek új helyeket és új országokat felfedezni. Legutóbb például Dubaiban voltam, de a foglalkozásom miatt én sem tehetem meg mindig, hogy annyit utazzak amennyit csak akarok. Brazíliában és Japánban még nem voltam, szóval ez a két ország szerepel a bakancslistámon a következőkre. Rengeteg remek dolgot hallottam erről a két helyről, izgalmasnak tűnik. Mindig érdekel az adott ország kultúrája és ételei. Szeretnénk minél többet megtudni a világról, hisz mégiscsak itt élünk.

Mit kaptál a várostól, mi az amit előzetesen nem vártál? Meddig tervezel Debrecenben, hiszen láthatóan a fanatikusok is szeretnek?

Ha visszatekintek az elmúlt két évemre, nincs bennem hiányérzet. Az emberek, akik a csapat mellett vannak, a szurkolók szenzációsak. A Ferencváros ellen elképesztő érzés volt 13 ezer ember előtt pályára lépni, csodálatos emlékként marad meg. Játékosként az egyik legfontosabb, hogy mennyien támogatnak téged a sikeres és a kevésbé jó időkben. Az pedig mindig extra motivációt ad, ha ilyen sokan bíztatnak téged. Például Kisvárdán is idegenben játszottunk, de a fanatikusaink olyan atmoszférát teremtettek, ami olyan volt, mintha itthon játszanánk. Fontos tényező ez, hiszen az ilyen külső dolgok tudnak minket átlendíteni a nehéz időszakokon, aminek következtében plusz energiákat tudunk mozgósítani.

Végezetül Sylvian Deslandes mivel lenne elégedett, ha pár év múlva ismét beszélnénk, s akkor még a Loki játékosa lenne?

Nagyon büszke vagyok arra, hogy itt játszhatok és a Lokit képviselhetem. Bátran állítom, hogy ez az egyik legjobb időszakom pályafutásom során eddig. Azon vagyok, hogy minden pillanatát élvezzem, hiszen egy óriási csapatban játszhatok. Tudom, hogy nem is olyan rég még a Bl-ben játszott a DVSC, s azokra a futballistákra a mai napig sokan emlékeznek. Bízom benne, hogy egyszer majd rám is jó szívvel fognak gondolni a csapat szimpatizánsai.

Orosz Krisztofer