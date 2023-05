Milyen érzésekkel ültem be a buszomba a verseny után? Nagyon bosszús voltam. Majdhogynem a 35 éves pályafutásom alatt nem jött össze annyi technikai problémám, mint ezen a versenyen. Olyan volt az egész, mintha most kezdtük volna a szakmát. Igazából nincs is mit beszélni róla, rettenetesen el voltam keseredve a viadalt követően