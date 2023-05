A labdarúgó NB I.-ben és NB II.-ben szereplő játékosok szavazatai alapján az újonc Kecskeméttel az élvonalban ezüstérmet nyert Szabó István volt a vasárnap véget ért szezon legjobb vezetőedzője, írja az MTI.

A Hivatásos Labdarúgók Szervezete 33. alkalommal kérdezte meg a játékosok véleményét a bajnokság legjobbjairól. Idén hat kategóriában adhatták le szavazataikat az első és a másodosztályban szereplő futballisták, valamint a szezon csapatát is megválasztották.

A legjobb mezőnyjátékos a Paks gólkirálya, Varga Barnabás lett, a legjobb kapusnak a bajnoki címvédő Ferencvárost erősítő Dibusz Dénes választották. A szezon álomcsapatába az FTC öt, a Kecskemét három futballistát ad, és a 11 név közül csak kettő külföldi.

Idén két kategóriában a női labdarúgók is voksolhattak az idény legjobbjairól – zárul a híradás.

A HLSZ rangsorában DVSC-seket is találni: Dzsudzsák Balázs a legjobb mezőnyjátékosok, a most hosszabbító Szrdjan Blagojevics a legjobb vezetőedzők kategóriájában ért el 3. helyezést. Dzsudzsák emellett a szezon álomcsapatában is helyet kapott.