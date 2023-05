A kritikus pillanatokon ismét a szezonbeli legjobb egyéni teljesítményével előrukkoló Fábián hathatós közreműködésével lettek úrrá a cívisvárosiak. Centerpárját, Gáspár Mátyást is ki kell emelni, már csak azért is, mert harmadszorra az ő gyűrűszaggató zsákolása révén állt be az egált jelentő differencia. (35-27) Persze aztán erre is érkezett válasz a túloldalról; 35-32-nél hangzott fel a félidőt jelző dudaszó.