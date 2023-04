Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya vasárnap este az M4 Sport Sport7 című műsorában ismertette a Fukuokában megrendezendő nyári világbajnokságra összeállított válogatott keret névsorát. Az egyelőre 24 főből álló listán természetesen ott találjuk a kaposvári ob-n 50 és 100 méteres női gyorsúszásban diadalmaskodó Senánszky Petra nevét is, a DSI Debrecen klasszisát a rövidebb számban nevezték. Sós Csaba az adásban kiemelte, a 4x100 és 200 méteres férfi gyorsváltók esetében még gondolkodik plusz versenyzőn, mert az utóbbi számnál nem szeretné, ha Milák Kristófnak az előfutamban is vízbe kellene ugrania. Az is elhangzott, a keretből kikerülni már nem lehet, a lyukas számokban lehet még kivívni a csapattagságot, melyre az utolsó lehetőség június eleji soproni kvalifikációs verseny lesz.

