Varga Kevin duplájával, valamint Antonio Mance szépségdíjas találatával 3–1-reverte a Vasast az NB I. zárómeccsén a Nagyerdei Stadionban vasárnap este.

A meccskeretet böngészve a Loki-drukkerek örömmel konstatálhatták, hogy Szrdjan Blagojevics a kezdőbe jelölte a sérüléséből visszatért Kusnyír Eriket, de ugyancsak a kezdettől a pályán volt a sárga lapos eltiltását letöltő Dusan Lagator, valamint a tavasszal kevesebb lehetőséget kapó Olekszandr Romancsuk. A padon már helyet foglalhatott a szintúgy sérülésből visszatérő Megyeri Balázs. Ellenben Dorian Babunszki nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére, az északmacedón válogatott támadót Mance igyekezett pótolni a kapu előtt.

A mérkőzés előtt Ferenczi Jánost köszöntötte Makray Balázs cégvezető, mivel a védő a Kecskemét elleni bajnokin játszotta a 200. élvonalbeli mérkőzését. A kezdőrúgást sajnos egy újabb gyászszünet előzte meg, a napokban elhunyt korábbi kiváló DVSC-támadó, Magyar Balázs emléke előtt tisztelegtek a jelenlévők.

A bajnoki első támadását a Vasutas vezette, de Ferenczi beadása elszállt Mance feje fölött, Szécsi Márk ballábas tekerését pedig lefülelte egy vendégvédő. A lehetőséget követő szögletnél a teljesen üresen álló Mance nagy igyekezetében a saját kezére fejelte a labdát...A délutáni heves esőzés feláztatta a pályát, ami nem könnyítette meg a futballisták dolgát. A 10. percben Stefan Loncsar vett mellre egy labdát a tizenhatoson belül, és fordulásból célozta meg Uram János kapuját, de a kapus résen volt. Mezőnyfölényben volt a Lokomotív, de Dzsudzsák Balázséknak nem volt szerencséjük a befejezésekkel, vagy célt tévesztettek, vagy a kapus védett. Egy debreceni kapu előtti jelenetet néztek jó hosszan a VAR-szobában, de amikor már épp kezdett elfogyni a közönség türelme, csak eldöntötték, hogy nem történt semmi komoly.

A 23. percben a meccs addigi helyzetét hagyta ki a Vasas: Christian Manrique veszített labdát nagyon rossz helyen, de az abból meginduló, majd kapura lövő ex-debreceni Balogh Norbert lövését a visszafutó Lagator menteni tudott. A hazaiak mindkét szélen igyekeztek a Vasas mögé kerülni, de sok hiba csúszott az összjátékba, főleg Varga Kevin értette meg időnként nehezen magát a csapattársaival. Az egyik rosszul sikerült megmozdulása után már a füttyszó is felharsant, de volt olyan néző, aki már a csere lehetőségét is felvetette a 27-ik életévét a napokba betöltő futballistának. Romancsuk egy rosszul sikerült hazaadással a fővárosiakat hozta helyzetbe, de a szöglet szerencsére ártalmatlan volt. A kapu mögötti lelátóról egyhangúan szólt a Harcoljatok, harcoljatok!

Varga Kevin aztán a 34. percben csattaós választ adott a kritikákra: Mance engedett el egy labdát okosan Dzsudzsáknak, aki a jobb oldalon felfutó Szécsit szöktette, a támadó remekül tálalt a túloldalra, a lendületből érkező Varga pedig okosan a jobb sarokba belsőzött. 1–0!

Ilyen a szurkolói lélek, rögtön mindent megbocsátottak a drukkerek a középpályásnak. A 39.minutumban aztán Balogh vált nevetség tárgyává: egy kapufáról kipattanó labdát sikerült ballal ”eltörnie” óriási helyzetben, a nézők a hasukat fogták a röhögéstől. Kondás Elemér, a vendégek vezetőedzője kevésbé fogta fel humorosan a dolgot, hosszú másodpercekig állt széttárt karral, mert nem akart hinni a szemének. A másik kispad előtt Blagojevics is gyakran fogta fejét, mert játékosai sokszor nem azt a megoldást választották, amit szerinte a szituáció megkövetelt volna.

A hajdúságiak trénere a 44. percben aztán már diadalmasan emelte a magasba az öklét: Varga Kevin passzából Antonio Mance tekert védhetetlenül a bal felsőbe. 2–0! A szünetben kettőt cseréltek a fővárosiak, de gólt ismét a Loki szerzett: Szécsi passzát ezúttal is a legjobbkor érkező Varga Kevin küldte a hálóba a 49. percben. 3–0!

Kusnyír Erik maradt a földön az arcát fogva egy vétlen ütközés után, de szerencsére némi ápolás után tudta folytatni a játékot. Varga majdnem triplázott, de Uram János valahogy kikaparta a jobb felsőbe tartó labdát. Ekkor már nyoma sem volt az elégedetlenségnek, minden szép hazai megmozdulást tapssal jutalmazott a közönség. Varga megint közel járt a triplához, de az újabb próbálkozása ezúttal célt tévesztett. A 72. percben Manrique hozott össze egy teljesen felesleges büntetőt, melyet Berecz értékesített is. 3–1.

A gólt cseredömping követte: a hazaiaknál érkezett a pályára Alekszandrosz Kiziridisz, Sós Bence és Meldin Dreskovics, Manrique, Szécsi és Varga helyére, ezzel párhuzamosan a Vasas kihasználta az utolsó cseréjét is. A változtatások azt is jelentették, hogy Lagator lépett fel a középpályára. A közönség nagy örömére az utolsó tíz percre Mancét váltva Bárány Donát is szerepet kapott. A 88. percben nagy taps közepette Dzsudzsák Balázs ballagott le, akinek a helyén Bódi Ádám folytatta a hátralévő percekben. Sós Bence hagyott ki még egy óriási ziccert az utolsó pillanatokban, de az eredmény már nem változott, teljesen megérdemelten nyert a Vasutas.

MSZ