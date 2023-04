Rögtön egy kis malőrrel indult szombaton délután a Török Bódog Magyar Kupa négyes döntője Tatabányán. Az első elődöntőt a Győri Audi ETO és a DVSC Schaeffler játszotta, azonban nem indult el a Multifunkcionális Csarnok órája, így pár percig csak várták a kezdősípszót a játékosok. Szerencsére rövid időn belül sikerült megoldani a problémát, és útjára indult a labda.

Egy sajnálatos sérülés után azonnal a meccs elején kiesett a Lokiból Mariana Costa: a menteni igyekvő Catherine Gabriel jött ki a kapujából, és ütközött össze a védekezni visszarohanó brazil jobbszélsővel. A Mari becenévre hallgató kézist ölben kellett levinni a pályáról, és később sem javult a helyzet, hordágyon tolták el a pálya széléről. Jobbulást neki!

Elég sok pontatlanság csúszott be a győriek játékába, ellenben a Debrecen határozottan és gólratörően kézizett, illetve Gabriel is állta a sarat hátul, így a 9. percben már 5–1-re mentek Szilágyi Zoltán tanítványai. A piros-fehérek mestere egyébként nagyon bizakodó volt a meccs előtt, az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta, reméli, egy szoros meccset tudnak játszani, és amennyiben nem lép meg az ETO, a végjátékban bármi megtörténhet.

Kapaszkodtak a zöld-fehérek, a 14. minutumra sikerült is utolérniük a Lokit, sőt, a vezetést is átvették, 8–7. Időt kért Szilágyi Zoltán, jött is a figura, Bordás Réka fejezte be eredményesen a támadást. Ugyan Sandra Toft teljesítménye is feljavult a győri kapuban, azonban Gabriel is hozta a bravúrokat, tartotta a lépést a DVSC.

Közben kiderült, Costát korházba szállították, agyrázkódása lehet, és valószínűleg járomcsonttörést is szenvedett.

Összeütközött a két lokista, sajnos nem lett jó vége

Forrás: NS/Á. K.

A félidő derekán mindkét oldalon megkezdték egyre jobban rotálni a játékosokat, olyanok is szerephez jutottak, akik addig nem. A hangulatra nem lehetett panasz, ugyan nem volt telt ház, de érthetően sokan voltak kíváncsiak az ütközetre. Három gólnál jobban nem hagyta leszakítani magát a Loki, öt perccel a szünet előtt Ambros Martin is magához hívta övéit.

A debreceniek nagyon taktikusan kéziztek, ha nem tudtak gyorsan lezárni egy támadást, inkább lelassították a játékot, nem kapkodtak, tisztában voltak vele, a Győr ellen nem lehet csak úgy elszórni a labdákat. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy iksznél fejeződjön be az első etap, ám ahelyett, hogy a Loki egalizált volna, Faluvégi Dorottya révén az ellenfél talált be újra, 16–14-re ment az ETO a derbi felénél.

Megérdemelték volna a győzelmet

Kissé visszavettek a tempóból a felek, és állandósulni látszott az egy-két gólos győri fór. A nézők nagy része jobbára csak csendesen szemlélte az eseményeket, javarészt az ETO-tábor hangja töltötte be a tatabányai csarnokot. A 46. minutumban először hízott négygólosra a Győr előnye, Szilágyi Zoltán fel is mutatta a kezében szorongatott T betűt. Ryu Eun Hee lépett oda csúnyán a szélről betörő Petrus Mirtillnek, két percre le is küldték. Büntetőhöz is jutott a Loki, Töpfner Alexandra kihagyta a hetest, aztán gyorsan korrigált, 24–21.

Kevesebb, mint nyolc perc volt hátra, és még mindig ott lebegett az esély a DVSC előtt, egy nagy hajrával megcsíphetőnek látszott a Győr, mely 26ľ24-re ment ekkor. A hajdú-bihariak mestere, és Ambros Martin is újra taktikai megbeszélésre invitálta meg „lányait”. Az ifjú Csernyánszki Liliána törte meg a gólcsendet, egyre feljött a DVSC, 26–25.

A hajrában is nagy erőbedobásra késztette az esélyesebbnek számító Győrt a végig fantasztikusan kéziző Loki, végül 27–26-os sikerével az ETO jutott be a Magyar kupa fináléjában. Kár érte, megérdemelték volna a győzelmet, és ezzel a döntőbe kerülést a piros-fehérek.

A Debrecen vasárnap 13.45-től az MTK-Budapest–FTC-Rail Cargo Hungária elődöntő vesztesével mérkőzik meg a bronzéremért (M4 Sport).

A tények Török Bódog Magyar Kupa négyes döntő, Tatabánya

Elődöntő

Győri Audi ETO KC–DVSC-Schaeffler 27–26 (16–14)

KSZD