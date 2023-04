A DEAC U20-a kosárcsapata beverekedte magát a Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság szombat esti döntőjébe, melyet azzal Sopron KC együttesével víott, amelynek köztudottan jól fekszik az Oláh Gábor utca parkettája – a dunántúliak egy évvel ezelőtt nagyjából ugyanezzel a kerettel értek fel a csúcsra a juniorok között, és Flasár Botondék idén is a végső győzelem megszerzésének céljával érkeztek a cívisvárosba. A mérkőzésre rengetegen kilátogattak, lépten-nyomon mostani és korábbi hajdúsági játékosokba, edzőkbe, illetve helyi kosárlabdabarátokba lehetett botlani a csarnokban. A fokozott érdeklődés nem meglepő, lévén a DEAC majd’ két évtizede éve nem látott bravúr végrehajtására készült: debreceni utánpótlás-alakulat ugyanis utoljára 2004-ben ünnepelhetett országos bajnoki címet. A végig izglmas összecsapás hosszbbításban dőlt el, amit minden szempontból jobban bírtak a hajdúságiak megszerezve az aranyérmet!

Hab a tortán, hogy a különdíjasok között is bőven akad debreceni játékos: a csapat legjobbjának Hegedüs Brúnót választották, a torna védője Hőgye Patrik lett, a hajdú-bihari kosárlabda-szövetség egyéni elismerésében Neuwirth Bence részesült, míg az All-Star ötösben Kenéz Csaba és Kovács Ákos is helyet kapott.

HBN

A tények:

Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság, döntő

DEAC KA U20- Sopron KC U20 78–70 (2015, 18–15, 16–17, 9–16, 15–7)

Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok

DEAC: Kenéz 10, Neuwirth 9/9, Hőgye 16/6, Kovács 20, Czermann -. Csere: Turán -, Fekete -, Bankó -, Várszegi 9/9, Ságodi 11, Hegedüs 3/3, Hibján -.

Vezetőedző: Darko Ivanovics

Másodedző: Nemes Péter