Úgy néz ki, megtalálta a halvány tavaszt produkáló zalaegerszegi futballklub problémáinak gyökerét Végh Gábor, a ZTE tulajdonosa. Egy kiszivárgott, állítólag a futballistáknak címzett üzenet alapján az elöljáró azonnali hatállyal betiltotta a hajfestést és hasonló külsőségeket, valamint a színes futballcipők viselését. Azt is tudatták a focistákkal, aki nem tud az új idők szelével azonosulni, keresse Marikát a klubnál, jelentsen ez bármit is. Vélhetően Marika nem a takarító, de valószínűleg neki kell majd kitakarítani a renitenseket. Amennyiben ő a szertáros, netán a fodrász, akkor sem irigylem, mert gondolom, most is sorban állnak nála a játékosok a fekete csukákért, vagy az eredetire visszavarázsolt hajszínért.

Én egyébként Végh Gábor helyében kötelezővé tenném az egykor dívott Bundesliga-haj viselését, hátha ugrásszerűen javul a teljesítményük. Emellett bevezetném, hogy a kapusok vegyék fel a Buffon, a védők a Thuram, a középpályások a Messi, míg a csatárok a Ronaldo nevet, mert az is sokat számíthat a meccsen. Minden újításra nagy szükség van, hiszen a kék-fehérek szerdán kupadöntőt játszanak a Budafokkal, és tudvalevő, hogy zöld, sárga, piros, fehér, netán kék cipőben nem lehet trófeákat nyerni, vagy bennmaradni az NB I.-ben.

A szlogenének a Jövő klubját választó Zalaegerszegnél természetesen nem csak a rendkívül káros divatnak szabtak határt, hanem a kultikus Vissza a jövőbe című film alapján visszanyúltak a múltba, ugyanis a menesztett Ricardo Moniz vezetőedző helyére kinevezték a zalaiakat korábban már gardírozó Boér Gábort, Dragóner Attila sportigazgató székébe pedig elődje, Sallói István ült. Sallóiról tudjuk, hogy nagy dumás, és mindenről is megvan a véleménye, ám legutóbbi munkahelyén, Fehérváron csúnyán felsült, most bizonyíthatja, nem vele volt a baj a Fejér vármegyeieknél.

Boér Gábor neve ismerős lehet a hajdú-bihari sportbarátoknak, 2020 januárjában úgy volt, ő ül le a DEAC megüresedett kispadjára. Szóban meg is egyeztek a szakemberrel, de aztán az ügynöke az utolsó pillanatban olyan feltételeket szabott, amelyeket már nem toleráltak a debreceni klubvezetők, így az edző bemutatására összehívott sajtótájékoztatón nem volt kit megismertetni az újságírókkal.

Végh Gábor tehát igyekszik kizökkenteni a kék-fehéreket a negatív spirálból, legfeljebb ha nem jön be, majd megkeresi Marikát.

Molnár Szilárd