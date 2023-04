Megye II. osztály Észak 14. forduló

Tiszacsegei VSE–Hajdúdorog SE 1–0(0–0)

100 néző. Vezette: Orosz J. (Szilágyi Z., Faragó F.)

Tiszacsege: Baranyi Cs.-Gréz K., Jecs J., Nagy L., Csernik L.(Balázs Z.), Simon Z., Rácz L., Szabó B.(Tóth T.), Répási Gy., Csurgó Á., Simon N. Vezetőedző: Simon Zoltán

Hajdúdorog: Kompár G., Gyúró L., Dálnoki Zs., Oláh T.(Majoros A.), Anga A.(Szabó Z.), Kompár B., Balogh A.(Sándor P.), Percze N., Tóth K., Szücs R.(Pálóczi T.), Pogácsás J. Vezetőedző: Szojka István

Gól: Rácz L.

Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 5-1

Simon Zoltán: Egy igazán küzdelmes mérkőzést nyertünk meg. Azt mondhatom, hogy a vezetés után volt több gólszerzési lehetőségünk, de így sikerült. Gratulálok a fiúknak, hogy elértük, amit szerettünk volna, ez pedig a legjobb háromba kerülés! Gratulálok az ellenfélnek is, és sok sikert kívánok nekik a rájátszásban. Lehet, hogy az egyik vezérszurkolónkat megbántottam, ezért itt is szeretnék most bocsánatot kérni tőle. Hajrá Csege!

Szojka István: Egy kiélezett mérkőzésen sajnos a szerencse nem állt mellénk. Mondjuk, ha hétről-hétre ziccerek tömkelegét hagyjuk ki, nem is születhet más eredmény. Gratulálok Tiszacsege csapatának, sok sikert nekik a rájátszásban!

Téglás VSE–Nyírmártonfalva SE 4–0 (2–0)

70 néző. Vezette: Puskás Z. (Papp J., Béres K.)

Téglás: Csizmár K.-Beszeda M.(Juhász M.), Szabó G., Köblös L., Tóth Cs.(Zsíros V.), Horváth P., Fejes I., Sigér S.(Szilágyi D.), Dobi K., Hevesi F., Karap S.(Turcsán J.). Vezetőedző: Nagy Imre

Nyírmártonfalva: Fekete S.-Szemán B., Tóth T., Károlyi A., Mandics I., Vértesi N.(Szemán T.), Rózsa N., Szemán Be.(Havrilla I.), Debreceni R., Kiss I., Ladó S.(Fekete S.). Vezetőedző: Konyári Sándor

Gól: Fejes I.(2), Hevesi F., Tóth Cs. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 3-2

Nagy Imre: Gratulálunk a vendégeknek az alapszakasz győzelemhez, valamint gratulálunk a mi ifi csapatunknak a hibátlan elsőséghez! Ma nagyot mentek a srácok, jól játszottunk, most lehet sajnálni a korábban eltékozolt pontokat!

Konyári Sándor: Teljesen tét nélküli mérkőzésen egyáltalán nem tudtuk felvenni a ritmust. A lelkes hazaiak ilyen arányban is megérdemelték a győzelmet.

Petőfi SE Nyíracsád–Görbeházi KSE 1–2 (0–0)

60 néző. Vezette: Vadon T.(Nedeczky Zs., Boros M.)

Nyíracsád: Bacsó D.-Béres Cs., Farkas Z., Gugg K., Lakatos M., Mercs J., Illés P., Dobrai G., Gulyás M.(Berna B.), Mike I., Nagy B.(Fazekas B.). Vezetőedző: Balogh Tivadar

Görbeháza: Pájerski J.-Fábián Sz., Toronyai L., Tóth A., Csőke K., Ilyés Z., Tóth P., Félegyházi Z.(Barta Z.), Ferge A.(Kiss K.), Pók D.(Kiss S.), Ronkovics T. (Szabó I.). Vezetőedző: Szolnoki Attila

Gól: Mercs J., ill. Félegyházi Z., Fábián Sz. Jók: senki, ill. Fábián Sz. Ifi: 0-5

Balogh Tivadar: Egy alacsony színvonalú mérkőzésen, az alacsony színvonalú első félidő után, a másodikban a kiállítás után a játék mentalitása a csapatnál megfelelő volt. Nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos, ezek kimaradtak. Sajnos, két jogos tizenegyest nem kaptunk meg. Köszönöm a két ifi játékosnak a játékát, és további sok sikert kívánok a szimpatikus görbeházi csapatnak!

Szolnoki Attila: Mérhetetlenül büszke vagyok, hiszen mindkét csapatom győzelemmel tért haza idegenből! Ezúton szeretném megköszönni és megdicsérni minden játékosomat a mai teljesítményéért. Elnök úrnak legyen ez egy szép ajándék, hogy kitartottunk egymás mellett a nehezebb időkben is! További sok sikert kívánok a Nyíracsádnak!

Hajdúhadházi FK–Egyeki SBSE 2–2 (1–0)

70 néző. Vezette: Hajdú I.(Katona L., Pintér Á.)

Hajdúhadház: Nagy K.-Balogh I., Lakatos L.(Balogh P.), Halder P.(Nagy S.), Kiss Zs., Horváth A., Gergely D., Danó H., Papp G.(Nagy M.), Nagy I., Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Egyek: Len Sz.(Farkas M.)-Zsólyomi D., Kun K., Farkas Z., Len Á., Balogh A.(Kiss A.), Ficsór B., Tóth Sz., Kecskés G., Farkas Z., Novinics M.(Bujdosó R.) Vezetőedző: Id.Farkas Zoltán

Gól: Danó H., Horváth A., Ill. Farkas Z.(2). Jók: Horváth A., Kiss Zs., Balogh I., ill. senki. Ifi: 2-1

Nagy István Zsombor: Nehezen indult a játék, de a vezető gólunk után megnyugodtunk, kézben tartottuk a mérkőzést, a második félidőben kiegyenlítettebb lett a játék és az ellenfél egy szép szabadrúgásgóllal kiegyenlített! A minimális célunkat elértük, a rájátszásban pedig az élen szeretnénk végezni!

Farkas Zoltán: Sajnos a játékunkra rányomta a bélyegét, hogy mindenképpen győznünk kellett. Egyértelműen a Hadház kontrákra rendezkedett be, és sajnos ezek veszélyesek is voltak. Két szép góllal a veretlenségünket megőriztük, de sajnos ez kevés volt. Célfutball célba ért a hazaiak részéről, de úgy gondolom, emelt fővel jöhettünk le a pályáról! Gratulálok a Hadháznak!

Bocskai SE Vámospércs–Nyírábrány 4–0 (2–0)

60 néző. Vezette:Lévai Z. (Kovács R., Szabó M.)

Vámospércs: Bányai Cs.-Sarkadi M., Ladányi R., Tóth D.(Szabó K.), Balogh S., Nagy O., Kolompár K.(Kiss I.), Szabó K.(Kiss T.), Szarvas L., Sándor B. Kolompár J. (Ungvári L.). Vezetőedző: Oláh Sándor

Nyírábrány: Buknicz G.-Debreceni J.(Mezei L.), Török P., Kiss R., Pintye P.(Fecskovics M.), Furó Zs.(Gerghel E.), Szabó G., Gerghel E., Sándor L., Klein I. Küzmös A.(Küzmös Gy.). Vezetőedző: Küzmös György

Gól: Kolompár J.(2), Sándor B., Nagy O. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 4-2

Oláh Sándor: nem nyilatkozott.

Küzmös György: nem nyilatkozott.

Megye II. osztály Dél 16.forduló

Konyári SE–Blondy FC Esztár 4–2 (1–2)

80 néző. Vezette: Takács I. (Nagy R., Hadházi L.)

Konyár: Cseh I.-Czibere D., Lakatos R.(Hudák I.), Tóth L., Orbán A., Fülöp G., Tamási G.(Lakatos G.), Erdelics T., Makula I., Tamási S., Czibere B.(Rézműves K.). Vezetőedző: Czibere Tibor

Esztár: Gurzó B.-Mándi L., Kun I., Pellei E., Tóth J., Balogh B., Mona P., Sándor D., Tóth D., Fekete Sz., Szilágyi Cs. Vezetőedző: Vajas Vera

Gól: Tóth L., Fülöp G., Lakatos G., Czibere D., ill. Balogh B., Pellei E. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 6-2

Czibere Tibor: nem nyilatkozott

Vajas Vera: Nem vagyok szomorú, nyilván boldog sem. Remélhetőleg, holnap majd az leszek! Egy biztos, ha egyszer meghalok…

Loki Focisuli Debrecen KSE–Báránd KSE 0–7 (0–3)

60 néző. Vezette: Pósa Zs. (Nagy T., Nagy L.)

Loki Focisuli: Rácz Z.-Károlyi N., Géczi T., Cseppentő F., Tóth S., Kecskés J., Fekete Á., Hársfalvi P., Ocskó G., Kosztin N., Nagy L. Vezetőedző: Nagy Róbert

Báránd: Kovács B.-Horváth Á., Csóka G., Novák L., Mester N.(Bodnár I.), Orbán L.(Oláh P.), Killy Z., Nagy Z., Kiss T.(Nagy Z.), Kelemen T., Baranyi S. Vezetőedző: Bodó Lajos

Gól: Csóka G.(2), Mester N., Nagy Z., Bodnár I., Baranyi S., Novák L. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 4-1

Nagy Róbert: Gratulálok az ifi csapatunknak és az edzőjüknek a szenzációs sikerhez, büszkék vagyunk rájuk! A felnőtt csapatról annyit, hogy Isten áldd meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel. Szegények azok, akik nem érnek rá örvendeni a napfénynek, a víznek, a levegőnek, a virágoknak, az ételeknek! Izgatottan várjuk a rájátszást!

Bodó Lajos: Ez a meccs most sajnos más miatt volt nehéz, de gratulálok mindenkinek a sportszerű magatartásért!