Húsvétvasárnap játszották idei első összecsapásukat a Divízió I.-es bajnokság alapszakaszában a Debreceni Egyetem amerikai futballistái. A Gladiátorok Nyírábrányban mérkőztek meg a Budapest Wolves II. csapatával, ám a bemutatkozás nem sikerült jól cívisvárosi szempontból, ugyanis a fővárosiak 24–0-ra megnyerték a mérkőzést - írja a DEAC honlapja.

A találkozó tapasztalatait Gyarmati Ottó vezetőedző, játékos foglalta össze.

– Sajnos nem sikerült győzelemmel kezdenünk a szezont. A Budapest Wolves II. mind fejben, mind játékban felőrölte a támadósorunkat. Azonban egyik játékosunkra sem lehet egyetlen rossz szavam sem, nagyon akartak és hajtottak. Valójában minden támadódrive-unk jól indult. Jól mentek a futójátékok, ezzel meg tudtuk alapozni a teljesítményünket támadásban. Igyekeztünk pörgetni a játékot, gyorsan hívni a play-eket, és minél hamarabb elindítani a következő támadást, de valami hiba mindig becsúszott, ami miatt fel kellett adnunk a támadást. Idővel az amúgy is gyér elkapósorunk is megfogyatkozott, és kénytelenek voltunk jobban a futásra koncentrálni, amit nyilván az ellenfél is tudott. A futójáték még így is nagyon jól ment, jól indultak a drive-ok, de mivel az összes támodósorozatunkat a saját end zone-unk közeléből kellett indítani, így pár play után megint jött egy bosszantó hiba, és megint megakadtunk. A támadósorunkkal szemben a védelmünk remekül teljesített, mondhatni erőn felül. Nagyon agresszíven léptek fel a futásokkal szemben, és nagyon sok labdát levédekeztek a levegőben is. 20 ponton tartották ezt a nagyon szervezett támadósort, úgyhogy le a kalappal előttük! – összegzett Gyarmati Ottó.

A DEAC Glads sok újonccal állt fel, akik a tréner szerint egyáltalán nem vallottak szégyent.

– Nagyon sok új játékos ezen a mérkőzésen mutatkozott be a csapatban. Mindenki hozta az elvárt szintet, de páran még annál is sokkal többet, pedig nagy volt az elvárás. Kiemelném Lantos Kristófot, aki a támadófalban egész meccsen a pályán volt, illetve a védelemből Árva Milánt, aki a linebacker-sorban teljesített kiemelkedőt az újoncok közül. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült pontokat szereznünk, ettől azért jobbak vagyunk. Három hét múlva Leveleken játszunk a Levelek Spartansszal. Van elég időnk arra, hogy kijavítsuk a hibáinkat, és pontosabbak, fókuszáltabbak legyünk, illetve megmutassuk, hogy igenis számolni kell velünk a bajnokságban.