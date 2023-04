Kicsit déjá vu érzése lehet a DVSC Schaeffler kézilabdázóinak, hiszen pár héten belül másodjára játszanak a Siófokkal. Egy hónapja a Magyar Kupa négyes döntőjébe jutásért csaptak össze, most pedig a bajnoki pontokért folyik majd a harc. Apropó bajnokság: decemberben a Balaton partján a siófokiak nyertek, így lenne miért visszavágni a narancssárga-feketéknek.

A márciusi kupameccs egyik legjobbja Petrus Mirtill volt, aki egészen kivételes, 9/9-es mutatóval zárta azt a találkozót. A balszélső a múlt heti, tatabányai kupahétvégén Mariana Costa súlyos sérülése miatt nemcsak az eredeti posztján, hanem jobbszélsőként is helyt kellett, hogy álljon, ami jobbkezesként sosem egyszerű.

– Nyilván nem olyan jobb szélről lőni, mint a balról, más mozgást igényel, de igyekeztem a lehető legjobban megoldani ott is a taktikai feladataimat. Arra készülök, hogy azon a poszton is helyt kell állnom a továbbiakban – hangsúlyozta portálunknak a 21 esztendős kézis. – Mindenkit megzavart Mari sérülése, a mérkőzés közben nem tudtuk, hogy ez „csak” egy agyrázkódás vagy komolyabb sérülés. Sajnos végül az egyik legrosszabb következett be.

Nagyon fontos csapattag, érte is küzdöttünk a Final Fourban, ahogy majd a pontvadászat hátralévő meccsein is.

Tatabányán ki tudtuk magunkból hozni közel a maximumot. Nagyon egyben voltunk, lehetett volna ez egy kicsit jobb eredmény is, de úgy nézzük, a kupabronz már megvan, mostantól a bajnoki dobogóért küzdünk – ecsetelte.

Ki kell zárni mi történt

A Siófok azon kevés magyar csapat közé tartozik, akivel szemben negatív a piros-fehérek NB I.-es örökmérlege: 30 bajnokin 12 győzelmet, 2 döntetlent és 16 vereséget mutatnak a számok. Hazai környezetben szerencsére sokkal örömtelibb a kép: 15 meccsen 9 siker, 1 pontosztozkodás és 5 vereség.

– Minden meccs más, teljesen ki kell zárni, hogy mi történt decemberben, vagy nemrég a Magyar Kupában. Hétfőn szabadnapot kaptunk, hogy fel tudjunk töltődni az előttünk álló feladatra. A Siófok jó csapat, teljes erőbedobással kell játszanunk, hogy itthon tartsuk a két pontot, hiszen nem is lehet más a célunk – mondta el Petrus Mirtill.

Szép gesztusként a csütörtökön 18 órától kezdődő bajnoki előtt veheti át a Magyar Kupa-bronzérmet a Tatabányán súlyos sérülést szenvedő Mariana Costa. A Bóna Szabolcs-Földesi Csaba bírópáros által fújt összecsapást az M4Sport Kézi YouTube-csatornája élőben közvetíti.

Böőr Zoli a Hódosban

A lefújás után kezdődik a Ultras Debrecen és a Loki Szurkolók Egyesületének közös kezdeményezésében megvalósult Piros-Fehér Történetek című szurkolói beszélgetéssorozat második felvonása a Hódos böféjében, melynek vendége a DVSC korábbi legendás labdarúgója, Böőr Zoltán lesz.

MSZ

A női kézilabda NB I. állása

1. Győr 23 22 – 1 750–514 44

2. FTC 21 18 2 1 687–500 38

3. Mosonmagyaróvár 21 14 2 5 637–552 30

4. DVSC Schaeffler 20 14 2 4 584–503 30

5. Fehérvár 20 9 3 8 505–538 21

6. MTK 21 9 2 10 570–548 20

7. Siófok 20 9 2 9 548–536 20

8. Vác 21 9 2 10 555–554 20

9. Dunaújváros 22 8 3 11 545–638 19

10. Kisvárda 21 8 – 13 492–551 16

11. Budaörs 21 5 3 13 500–593 13

12. Békéscsaba 21 6 – 15 520–618 12

13. Érd 21 3 – 18 505–645 6

14. NEKA 21 2 1 18 490–598 5