A DVSC Schaeffler kézilabdacsapata szerda este Siófokra látogatott a női kézilabda NB I.-ben. A Loki már 8 meccset lejátszott, de ez hivatalosan mégis a 6. fordulóhoz tartozó összecsapás volt. A másfél hónapos válogatott szünetet követően, az MTK új otthonában tért vissza Szilágyi Zoltán együttese a pályára, ahol egy utolsó másodpercen szerzett góllal szerezte meg a két pontot.

Ezúttal újabb idegenbeli megmérettetés várt a piros-fehér lányokra a Balaton partján, a Siófok látta vendégül őket. Meglehetősen szerencsétlenül indult a meccs, Hornyák Dóra már az 1. percben súlyosnak tűnő sérülést szenvedett egy ártatlan szituációban.

A mérkőzés elején fej-fej mellett haladtak a felek, aztán a 3–3-nál a 8. percben ráléptek a gázra a debreceniek, hiszen a 12. minutumban már 8–3-ra vezettek, Uros Bregar ki is kérte első idejét.

Nem sokkal később a játékvezetőknél elég erős zavar támadt az erőben: egy debreceni szabálytalanságot követően több mint egy percig állt a meccs, mert nem tudták eldönteni, hogy ki akarnak-e állítani valakit a vendégektől és ha igen, akkor mégis kit. Végül a zsűri asztallal közösen nagy nehezen megszületett a megfejtés, és Hámori ült le 2 percre a padra. A DVSC stabilan tartotta a 3-4 gólos előnyt, amikor az újonnan érkező Jovana Jovovity bő egy perc alatt meglőtte első, második majd harmadik gólját is a Loki színeiben, ezzel növelve a két csapat közötti különbséget.

A Loki végül 18–10-es, egészen megnyugtató előnnyel vonulhatott le a félidei szünetre készülve a folytatásra.

A fordulást követően Petrus találatával kilencre növelte előnyét a Loki, azonban ezt követően megtorpant a gárda. Olyannyira, hogy sorra jöttek a hazai gólok, így a 43. percre 20–18-re visszajött a Siófok, ezzel újra nyílttá téve az összecsapást. Szilágyi Zoltán magához is hívta övéit, hiszen a DVSC a szünetet követő első 14 percben mindössze egyetlen találatot szerzett, ráadásul sorra gyűjtötte két perces büntetéseket az együttes.

Az utolsó 10 percre fordulva egészen kiélezett csata folyt a pályán, a debreceni gárda tartotta 1-2 gólos előnyét, azonban a Siófok hatalmas erőket mozgósított az egyenlítés érdekében.

Ez az 54. percben meg is történt, ekkor Kojics talált be a szélről és alakította 24–24-re az állást. Ekkor kérte ki a debreceni mester harmadik idejét a meccsen, bízva abban, hogy tanácsai hozzásegítik csapatát ahhoz, hogy a véghajrában megszerezze a két pontot. A vezetést azonban a hazaiak szerezték meg Debreczeni-Klivinyi révén, sőt nem sokkal később kettőre növelték a különbséget. Egy perc sem volt a végéig, amikor Kácsor büntetőből egyre visszahozta a Lokit, de a Siófok is kapott egy hetest, amivel lezárták a meccset.

A balatoni együttes végül 28–26-ra győzte le a DVSC Schaeffler csapatát, hiába vezetett a Loki már kilenc góllal a második félidő elején.

A szünetet követően teljesen más arcát mutatta mind a két együttes, a debreceniek mindössze 8 gólt szereztek a fordulást követően, és ez kevésnek bizonyult.