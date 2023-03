Bejutott a legjobb négy közé a kupában a DVSC Schaeffler csapata, miután az ihletett formában kézilabdázó Petrus Mirtill vezérletével 28–25-re legyőzte a Siófokot a Hódosban szerda este. A kupa kiírása miatt a Debrecen csak egy rendes játékidős győzelem esetén juthatott tovább a Final Fourba, emellett az is spannolhatta a Vámos Petráékat, hogy visszavágjanak a decemberi, fájó bajnoki vereségért.

Ennek megfelelően jól kezdtek a hazaiak, a 8. percben már 6–1-et mutatott az eredményező, különösen Petrus volt elemében – a szélső egészen kivételes, 9/9-es mérleggel zárta a találkozót. Aztán kijött egy hullámvölgy, így 9–7-nél Szilágyi Zoltán is kikérte az első idejét, hogy rednet tegyen a sorok között. A második félidőre 12–9-nál fordultak a felek, egy újab jól elkapott kezdés után már 7 (34. perc, 16–9) is volt közte, ami gyakorlatilag el is döntötte a nagyobb kérdéseket. A végére visszakapaszkodott három gólra a Siófok, de különösebb veszély nem fenyegette a Vasutas továbbjutását.

A lefújás után Szilágyi Zoltán, a hajdúságiak vezetőedzője kiemelte, a legfontosabb céljuk a négyes döntőbe jutás kivívása volt. – A Siófok egy nagyszerű csapat, láttuk a nemzetközi porondon is a menetelését, hiszen továbbjutott az EHF Európa-liga csoportkörből. Egy ilyen alakulat ellen győzni mindig szép eredmény. Jól kezdtük az összecsapást, melyet a hullámvölgyek ellenére végig kézben tartottunk. A biztos vezetésünk tudatában mi kezdtünk el néhol kapkodni, ettől függetlenül ez rendben volt – értékelt a lefújás után.