Bejutott a legjobb négy közé a kupában a DVSC Schaeffler csapata, miután az ihletett formában kézilabdázó Petrus Mirtill vezérletével 28–25-re legyőzte a Siófokot.

Másfél hét kihagyás után játszott ismét tétmeccset a Loki, a Magyar Kupa ötödik fordulójában a Siófok együttese vendégeskedett a Hódosban szerda este. A kupa kiírása miatt a Debrecen csak egy rendes játékidős győzelem esetén juthatott tovább a Final Fourba, így adva volt a feladat a piros-fehérek számára. A mérkőzés felvezetőjében Kudor Kitti, a Vasutas másodedzője portálunknak elmondta, a gárdát az elődöntő kiharcolása mellett az is motiválta, hogy visszavágjon a decemberben elszenvedett, igen fájó 28–26-os bajnoki vereségért.

A Lokomotív ezúttal a Catherine Gabriel – Mariana Costa, Kácsor Gréta, Füzi-Tóvizi Petra, Planéta Szimonetta, Vámos Petra, Petrus Mirtill összetételben kezdte a találkozót.

A vendég Siófokiak vezethették az első támadást, a megszerzett labdából Petrus lerohanásos góljával vezettek a cívisvárosiak. A találatot a megszokottnál valamivel kisebb ováció kísérte, talán a szerdai időpont tartotta távol a drukkerek egy részét a mérkőzéstől. A vendégek hetesből szerezték az első góljukat, ami a 2–1-et jelentette, hiszen Kácsor egy bombagóllal növelte az előnyt. Gabriel ziccert fogott, de az ellentámadás kimaradt, ahogy a Siófok re-kontrája is. Vámos Petra ellenben biztos kézzel lőtt kapuba, ahogy újfent Petrus is, máris 4–1-et mutatott az eredményjelző. Uros Bregar időt is kért, mert tanítványai igen haloványnak tűntek támadásban, a mieink könnyűszerrel állították meg a Balaton-partiak akcióit. Petrus nagyon elemében volt, már harmadjára púpozta ki a hálót, produkcióját a brazil Mariana Costa is megirigyelte, ő is lőtt egy szép bevetődéses gólt a másik szélről. (8. perc. 6–1)

Az első tíz percben remekül védekezett a DVSC, aztán jött egy hullámvölgy, és közelebb lopakodtak a dunántúliak. Ebbe belejátszott két kiállítás is, mindkettőt beállós, tehát Füzi-Tóvizi Petra, valamint Bordás Réka kapta. Szilágyi Zoltán a 19. percig bírta cérnával, 9–7-nél ekkor ő is letette az időkérést jelző T-betűt az asztalra. A következő támadásból Kácsor szétforgácsolta kapufát, de Füzi-Tóvizi révén mégis növelték az előnyüket a támadásban két beállós játékra váltó debreceniek. A vérmesebb drukkerek a játékvezetőkben találták meg a gyengébb periódus okát, emiatt állt is a játék egy időre, de aztán lecsillapodtak a kedélyek. Az utolsó percben Töpfner Alexandra hetes hibázott, ahogy Dejana Milosavljevic is a másik oldalon, így 12–9-es hajdúsági előnynél vonultak pihenőre a csapatok.

A második játékrészben a német Ann-Cathrin Giegerich állt a debreceni gólvonal elé. Petrus folytatta a gólgyártást, már hatodjára zörgette meg a siófoki kaput – a 6/6-os mérleg nem mutatott rosszul, és hol volt még a vége! Bekezdett a Loki, Kácsorék villámgyorsan elléptek 7 góllal (34. perc, 16–9). A 38. percben időt kértek a vendégek, hogy fékezzék a Lokomotív lendületét, de Petrus nem tudott hibázni, a védekezés pedig ismét feljavult. Szabó Nina lőtt talpról bombagólt, majd Töpfner vette be lerohanásból Herczeg Lili kapuját, és máris újra 7 volt közte (21–14)

Bregar mester a játékrész felénél elégette utolsó időkérését is, hogy valahogy még egy utolsó, nagy rohamra ösztökélje övéit. Fel is kapaszkodott négyre a vendégcsapat, az egy szem siófoki drukker nagy boldogságára. Szilágyi Zoltán rögtön magához is szólította a csajokat, és jó tanácsokkal látta el őket az utolsó tíz percre. Lehetett érezni, hogy ez a meccs már megvan, így nem kellett izgulni a végén. Torda Vanessa tovább fokozva a hangulatot hetest fogott az utolsó percben , végül 28–25-re győzött a Loki, és bejutott a kupa négyes döntőjébe.

