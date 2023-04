Christian Manrique az idei szezonban alapemberré nőtte ki magát Szrdjan Blagojevics együttesében, ráadásul új szerepkörben is futballozik. A balhátvédből lett középpályás legújabb Instagram-sztorijából kiderült, a fővárosban töltötte szabadnapját. Úgy tűnik a külföldiek számára is csábító a Halászbástya, hiszen innen osztott meg képet kedvesével a labdarúgó, akitől nem áll messze az utazás, nemrég Cipruson is együtt nyaraltak.

Forrás: Manrique-Instagram

OK.