Abban a tudatban lépett pályára a Loki az OTP Bank Liga 27. fordulójában, hogy amennyiben sikert arat, hat pontra leszakítja magától a rivális Puskás Akadémiát. Ennek megfelelően Dzsudzsák Balázsék nagy tempóban kezdték a találkozót, s végig dominálták a rangadót. Gólt azonban nem sikerült szerezni a remekül védő Markek kapujába. A legvégén a játékvezető kiállította Ferenczit, majd Zahedi révén a felcsútiak vitték el a három pontot a Nagyerdei Stadionból.

Forrás: Molnár Péter

A lefújást követően a DVSC trénere, Szrdjan Blagojevics csalódottan értékelt a sajtótájékoztatón. – Büszke vagyok a csapatomra, úgy gondolom, hogy a legjobb mérkőzésünket veszítettük el amióta itt vagyok. Érdekes meccs volt, főleg edzői szemmel, hiszen két ellentétes stratégiát láthattunk az együttesektől. Sikerült a fiúknak azokat a dolgokat megvalósítani a pályán, amiket kértem tőlük. Az első 10 percet leszámítva a mi akartunk érvényesült, de az utolsó passzok nem sikerültek. A kontrákban nagyon veszélyes volt a Puskás, úgy vélem, az egész bajnokságban az egyik legjobb átmenetre képesek. Nagyon sajnálom a játékosaimat, tudom, hogy mennyire nehéz most nekik, de mindössze egy éjszakánk van lógatni az orrunkat, utána folytatnunk kell a munkát – nyilatkozta a tréner.

Kimaradtak a helyzetek

A kezdőcsapatban ismét rendre helyet kapó Kusnyír Erik végigjátszotta a találkozót, majd a HAON-nak elmondta, ők domináltak, így különösen fájó a vereség. – Mi irányítottuk a meccset az első és a második félidőben egyaránt. Nehéz megszámolni hány helyzetünk volt, de sajnos mindet ki is hagytuk, így nem lehet meccset nyerni. Úgy vélem, ha betaláltunk volna, akkor most a győzelemről beszélhetnénk. A Puskás a végén már semmit sem szeretett volna, csak védekeztek és rúgták előre a labdát, hihetetlen, hogy egy ilyen beadásból megnyerték az összecsapást. Jó futballt játszottunk, sokat birtokoltuk a labdát, folyamatosan támadásokat építettünk. Egy pici plusz kellett volna a befejezéseknél, ám ma nem sikerült. A szurkolóink ismét kitettek magukért, rengeteget jelent nekünk a támogatásuk – fogalmazott a jobbhátvéd.

Nincs könnyű dolguk

A Loki játékával nem volt gond a Felcsút elleni mérkőzésen, olykor-olykor közönségszórakoztató megoldásokat is láthattak a kilátogató fanatikusok a Nagyerdei Stadionban. A DVSC támadásainak egyik meghatározó játékosa Varga Kevin volt, aki amíg a pályán volt, folyamatos veszélyt jelentett a Puskás Akadémia kapujára. A szélső portálunknak úgy fogalmazott, csak a gól hiányzott az estéből. – Jól játszottunk az egész mérkőzésen, főleg az első félidőben, amelyben a vendégek kapusa állta folyamatosan utunkat a vezető gól megszerzésében. A második játékrészben is domináltunk, nem éreztem azt, hogy a Puskás Akadémia nyerni jött volna hozzánk. A végén már az indulatok is elszabadultak, az utolsó utáni pillanatban is volt lehetőségünk betalálni. Nincs könnyű dolgunk, hiszen a sérültjeink mellett immár van eltiltottunk is, de úgy érzem mindenki játékra kész, biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk találni a helyes útra. Egész héten arra készültünk, hogy legyőzzük a vendégeket, de nem sikerült, csalódott vagyok – nyilatkozta a válogatott támadó.

Orosz Krisztofer