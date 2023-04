Nincs könnyű dolga idén Selyem Nándornak, aki az egykor szebb napokat is megélt DSI Debrecen vezetőedzője. Az együttes idén az utolsó pozícióban foglal helyet a megyei I. osztályban, ám bizakodásra adhat okot a rutinos trénernek, hogy a legutóbbi fordulóban 5–0-ra győzte le a 14. helyezett Püspökladány csapatát. A tréner a HAON-nak nyilatkozott az óriási győzelemről. – Komoly létszámproblémáink voltak az előző hetekben, így nem néztünk egyszerű feladat elé. Segítséget kaptunk az utánpótlás csapattól, mégpedig az U17-es és U19-es gárdánkkal töltöttük fel a keretet.

Próbáltam a fiatalokat motiválni, hiszen nem mindenkinek adatik meg, hogy ifjúként a felnőttek között mutathassa meg tudását. A srácok hozzáállása példaértékű volt, maximálisan helytálltak az egész találkozó során.

Szemre is tetszetős akciókat vezettünk, biztonságosan tartottuk a labdát, mondhatni a mi akaratunk érvényesült. Ellenfelünk nem igazán tudott helyzetbe kerülni, szerintem megérdemelten szereztük meg a három pontot – mondta az edző, majd hangsúlyozta: a bajnokság hátralévő részében kérdéses, hogy a fiatalokat be tudja-e még vetni, hiszen nekik is saját pontvadászatukra kell koncentrálniuk.

Biztató jövőkép

Valószínűsíthetően a következő szezon már nem a megye I-ben kezdi a DSI Debrecen, hiszen mostanra már csak csekély esélye van a bennmaradásra a debreceni csapatnak. Azonban kell annál biztatóbb jel a jövőre nézve, hogy az utánpótlásban pallérozódó játékosok is ilyen futballra képesek az akár jóval rutinosabb együttesek ellen is? Selyem Nándor szerint is bizakodásra adhat okot a tehetségek remek szereplése, ám korántsem biztos, hogy jövőre is együtt marad a társaság magja. – Természetesen egy vezetőedzőnek az egyik legnagyobb öröm, ha nem remeg meg a lába a fiataloknak akkor sem, ha egy esélyesebb csapattal találkoznak.

Hangsúlyoztam, nem az eredmény a legfontosabb, sokkal inkább, hogy fel tudjuk mérni hol is tartanak. Úgy látom, hogy lesz nálunk 6-8 kiemelkedő futballista, de nem biztos egyelőre a közös folytatás. Mindazonáltal úgy látom, ha sikerülne ennek a keretnek a jövőben is együtt maradnia, akkor akár szép sikereket is elérhetünk majd.

A folytonosság a legfontosabb ebben a korosztályban, de sokszor meg kellett már küzdenünk ezzel. Úgy érzem, hogy a következő versenykiírásban a megye II-ben akár a bajnoki címért folytatott küzdelembe is bele tudnánk szólni, de ehhez minden ifjú titánra szükség lesz – nyilatkozta a szakember.

A DSI Debrecen következő meccsét szombaton 16 órakor a Hajdúnánás ellen vívja idegenben.

OK.