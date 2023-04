Megye I. osztály

Monostorpályi SE–Sárréti DSK 4–0 (3–0)

100 néző. Vezette: Takács I.(Muszka Z., Kövér T.)

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Kolompár K.(Kontor B.), Ménes M.(Nánási D.), Nyilas Sz., Nemes E., Rostás G.(Varga B.), Sós D., Bacsó A.(Csirkés I.), Szilágyi A.(Bodnár L.), Bíró P., Sólyom M.(Bojti Á.) Edző: Bereczky Bence

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Jenei B., Kiss N.(Domonkos A.), Balás V., Vass Á., Alimán A.(Rostás D.), Nagy L., Burkus D., Kiss D. Edző: Szabó Lajos

Gól: Bíró P.(2), Rostás G., Sólyom M. Jók: Jenei B. Ifi: 7–0

Bereczky Bence: Ellenfelünk mélyen védekezett, így a támadásokra szinte semmi ereje nem maradt. Az első gólig volt nehéz a meccs, utána ötletesen és jól játszottunk, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk, szünetig eldöntöttük a három pont sorsát. Fontos volt ez a győzelem, melyet egy rendkívül korrekt játékvezetés mellett értünk el. További sok sikert kívánok a Sárrétudvarinak!

Szabó Lajos: Ma a gólszerzéstől olyan messze álltunk, mint Makó Jeruzsálemtől. Az elképzelésünk a mai mérkőzésre az volt, hogy nem hagyunk területet az ellenfél gyors támadóinak. Úgy gondolom, hogy nagyon melyen védekeztünk az első félidőben, sajnos nem tudtuk megoldani az ellenfél szélen történő váltásait, amiből néhány perc alatt két büntetőből 2 gólos előnyt szereztek itt mar eldől a mérkőzés végkimenetele. Igaz a mai napon a megye legjobb csapatával játszottunk, ezt be is bizonyították, de sajnos nem hittük el hogy barmi keresnivalónk lett volna a mérkőzésen, nagy igazság az is hogy jobb csapattól nem szegyen kikapni, de kellemetlen ennél sokkal többet varunk el a játékosoktól. Ilyen hozzáállással ennyi futással ilyen mérkőzéseket nem lehet megnyerni, amihez hozzá tartozik az is, hogy a sérültek nagyon lassan gyógyulnak es meg egy néhány játékos nem érzi fontosnak azt, hogy vegye komolyan az udvari labdarúgás így nem tudunk rotálni, pihentetni. Bízunk abban, hogy ez jövő héttől megváltozik. Gratulálunk Monostorpályinak, Sok sikert az NB3 hoz! A mai napon 5 Sárrétudvari csapat lépett pályára, sajnos mindenki vereséget szenvedett, egy gólt sem rúgtunk van min gondolkodni a játékosok mellett az edzőknek is. Bízunk a sikeres folytatásban. Hajrá Udvari!

Létavértes SC–DEAC Futball Nonprofit Kft 1–0 (1–0)

80 néző. Vezette: Nagy L.(Szilágyi Z., Czinege T.)

Létavértes SC: Fekete S.(Balla E.), Kaszonyi Zs., Laczkó I., Pető Z., Bakos T., Tóth R.(Bora Z.), Vida F., Szabó Zs., Boldog L., Rózsa N., Papp S. Edző: Posta Sándor

DEAC Futball Nonprofit Kft: Urbán G., Béke T., Kiss M., Fodor T., Tóth S., Kertész K., Ferenczi T., Víg Zs., Vajda D.(Sassai A.), Juhász B., Almási Z. Edző: Katona László

Gól: Tóth R. Kiállítva: Ferenczi T. Ifi: 4–5

Posta Sándor: A mai győzelem a küzdeni tudás diadala volt. Az első félidőben kiegyenlített játék volt, ha a félidő végén nem kifele, hanem bepattan a labda a kapufa belsejéről, akár 2:0-val is fordulhattunk volna. A második félidőben a DEAC játékban fölénk nőtt, de hősiesen védekeztünk, így sikerült megszereznünk a 3 pontot, kiváló játékvezetés mellett. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a DEAC nem érdemelt vereséget, de ennek ellenére megérdemeltük a győzelmet. Külön öröm volt számomra, hogy hosszú idő után újra találkozhattam a pályán volt játékosommal, Katona Lászlóval, akivel egykor bajnoki címet ünnepelhettünk.

Katona László: Nagyon rég bosszantott meccs annyira, mint ez. Sok hiányzónk volt, de ellenfelünknek is. Nagy labdabirtoklási fölényben voltunk, de tényleg az a meccs volt, hogy ha reggelig játszunk, sem rúgunk gólt!

Kabai Meteorit SE–Nyíradony VVTK 1–3 (1–1)

70 néző. Vezette: Hajdú I.(Katona L., Pintér Á.)

Kabai Meteorit SE: Molnár Cs., Mester M.(Szabó P.), Plókai G., Kovács M., Bajnók I.(Spitzmüller L.), Bánhegyi Z.(Molnár T.), Tóth P., Somogyi I., Domonkos Sz.(Molnár Z.), Somogyi S.(Bácsi Á.), Tóth I.(Fehér A.) Edző: Tóth Péter

Nyíradony VVTK: Rácz T., Gyurina J., Perényi R., Nagy K.(Kiss G.), Kántor T., Gáll F.(Vass G.), Nagy M., Bara M., Bogár M., Bányász A., Ignáth T. Edző: Dán Ferenc

Gól: Somogyi S., illetve Perényi R., Nagy K., Gáll F. Jók: Ifi: 2–0

Tóth Péter: Később nyilatkozik!

Dán Ferenc: A Létavértesi győzelemnek így volt értéke hogy ezt a mecset is nyertük! Kabáról elhozni a 3pontot nem egyszerű, de ma úgy érzem a mi akaratunk érvényesült! Nagyon jól álltunk hozzá a meccshez, még hátrányban sem kapkodtunk és jól sáfárkodtunk a helyzetekkel is, igy teljesen megérdemelt győzelmet aratunk! Gratulálok a csapatom minden játékosának! További sok sikert kívánok a Kabának is a hátralévő fordulókhoz!

Hajdúsámsoni TTISZE–Püspökladány LE 3–2 (1–0)

150 néző. Vezette: Csiszár K.(Gajdics Z., Borók Z.)

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Galla T., Nagy I., Halász Z., Molnár Á., Bacskai A.(Kanalas Cs.), Bartha Z.(Tóth B.), Bordás Á.(Dér I.), Szabó B., Tövisháti M., Mertin L. Edző: Halász Zoltán

Püspökladány LE: Jámbor M.(Szabó B.), Nagy B.(Szabó P.), Ferenczi L., Németh M., Szalóczi Z.(Tőke T.), Szabó G., Fegyverneki Zs., Nagy V.(Horváth I.), Pap L., Makula A.(Juhász K.), Eszenyi V. Edző: Szabó Máté

Gól: Halász Z., Szabó B., Bacskai A., illetve Pap L., Szabó G. Jók: Mindenki, illetve Papp L., Ferenczi L. Ifi: 3–1

Halász Zoltán: Jó felfogásban, remek hozzáállással kezdtük a mérkőzést, ez örömteli az elmúlt hetek botladozásai után. Úgy tűnik, 3 gólos előnyben sem nyugodhatunk meg soha, mentálisan, fejben még mindig sokat kell fejlődnünk.

Szabó Máté: Teljesen megérdemelt hazai győzelem! Köszönjük a vendéglátást!

Hajdúnánás FK–Józsa SE 5–1 (2–1)

néző. Vezette: Hetrovics R.(Török Cs., Árva A.)

Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., Papp L., Tóth B.(Uri M.), Vadász L.(Kiss L.), Andorkó S., Linzenbold Zs.(Oláh P.), Újvári Zs., Lakatos N., Fodor J., Bohács B. Edző: Daróczi Péter

Józsa SE: Goron B., Papp R., Balogh T., Trunger L., Fekete G. Csizmadia Cs., Bardi Á.(Domonkos L.), Nagy J., Horváth R., Hamvas E.(Iványi D.), Iványi Á.(Fekete L.) Edző: Szabó László

Gól: Újvári Zs.(5), illetve Horváth R. Jók: Ifi: 0–1

Daróczi Péter: Később nyilatkozik!

Szabó László: Nem nyilatkozott!

Hajdúböszörményi TE–Balmazújvárosi FC 4–1 (2–1)

150 néző. Vezette: Orosz J.(Horváth J., Lévai Z.)

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Rákos B.(Pásztor D.), Rőth A., Papp N., Sustyák B., Sallai Cs., Nagy Z., Patócs R., Pelles D.(Forgó P.), Benke Sz., Kónya M. Edző: Balogh József

Balmazújvárosi FC: Csorvási T., Fehér Z.(Gabella J.), Miterkó B.(Harangi N.), Légrádi M., Szabó B., Silling M., Kiss B.(Szabó N.), Bóz A., Kerekes B., Csige Zs., Kovács M. Edző: Pintér István

Gól: Patócs R.(2), Papp N., Sustyák B., illetve Silling M. Jók: Mindenki Kiállítva: Rőth A. Ifi: 4–0

Balogh József: Nagyon jól felkészített, kulturáltan futballozó csapat ellen sikerült győzelmet aratnunk. Az első félidőben, inkább mi domináltunk. Nagyon agresszívan, kombinatívan, szervezetten és jól futballoztunk (igaz két átlövésen a vendégek is veszélyeztettek és csak Fülöp Gergő bravúrjainak volt köszönhető, hogy nem szerzett gólt a vendégcsapat). A második félidőben, a vendégek nyomást gyakoroltak ránk, és voltak veszélyes lehetőségeik, szerencsére ezeket sikerült hárítani. Gratulálok mind a két csapatnak a mai teljesítményéhez.

Pintér István: Az eredmény túl jó, de csak annak, aki nem látta a mérkőzést.

DASE–Berettyóújfalui SE 0–0 (0–0)

50 néző. Vezette: Tatár I.(Nagy T., Sütő J.)

DASE: Molnár B., Kiss L., Nagy B.(Fényi B.), Ibrahim K., Nagy L., Molnár M.(Bencze Z.), Odunuga I.(Konosuke T.), Éder G., Bucz B., Győri R., Nagy N.(Kang J.) Edző: Kovács Miklós

Berettyóújfalui SE: Virányi G., Kardos I., Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J.(Erdei Sz.), Magyari Cs., Trippon P., Trencsényi J.(Korcsmáros B.), Nagy I. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Jók: Ifi: 2–3

Kovács Miklós: Később nyilatkozik!

Szitkó Róbert: Kevés helyzet mindkét oldalon és érzésem szerint reális eredmény született.

Bestrong SC–DSC-SI 7–0 (5–0)

néző. Vezette: László J.(Faragó F., Molnár L.)

Bestrong SC: Kovács D.(Dudás Cs.), Áros Cs., Varga V.(Lénárt P.), Hermann D., Tar G.(Dobi N.), Kuszkó D., Tóth G., Felföldi L., Katona Z.(Kasza Á.), Papp K., Párducz T.(Rizán Zs.) Edző: Köstner Tamás

DSC-SI: Sallai J., Grezsu B., Tapoti J., Gál A., Szabó Á., Brázda B., Szikszai A., Derecskei Á., Kiss I., Nagy Zs., Máté B. Edző: Selyem Nándor

Gól: Varga V., Tar G., Katona Z., Papp K., Hermann D.(3) Jók:

Köstner Tamás: Később nyilatkozik!

Selyem Nándor: Nem nyilatkozott!

Megye I. osztály 1. Monostrpályi SE 24 18 3 3 65 – 21 57 2. Hajdúböszörményi TE 24 16 3 5 70 – 29 51 3. Nyíradony VVTK 24 15 4 5 44 – 19 49 4. Hajdúnánás FK 24 14 7 3 62 – 22 49 5. Berettyóújfalui SE 24 13 4 7 44 – 26 43 6. DASE 24 12 5 7 52 – 32 41 7. Hajdúsámsoni TTISZE 24 12 3 9 58 – 49 39 8. Balmazújvárosi FC 24 10 3 11 58 – 48 33 9. Létavértes SC `97 24 9 4 11 52 – 67 31 10. Kabai Meteorit SE 24 9 3 12 48 – 42 30 11. Sárréti DSK 24 8 6 10 36 – 33 30 12. Bestrong SC 23 8 5 10 54 – 51 29 13. DEAC Futball Nonprofit KFT. 24 7 4 13 32 – 41 25 14. Püspökladány LE 24 5 4 15 37 – 69 19 15. Józsa SE 23 4 4 15 53 – 69 16 16. DSC-SI 24 0 0 24 6 – 153 0