A cívisvárosi Lovas Zoltán a tavalyi, debütáló versenyszezonjában minden előzetes várakozást túlszárnyalva teljesített a 250 köbcentisek mezőnyében. Becsülettel helytállt a világversenyeken, a cseh bajnokikon és a nemzetközi meghívásos viadalokon is. Tehetségéről a debreceni publikum is megbizonyosodhatott, amikor futamgyőzelmet ünnepelt szlovén riválisai előtt a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. A még mindig csak 14 esztendős vaspapucsos óriási lelkesedéssel várja az idényt, ami április 10-én, azaz húsvéthétfőn kezdődik a számára.

Hogyan telt a holt idény? Milyen volt az élet motorozás nélkül?

Nagyon szokatlan volt, hogy nem motorozhattam. Viszont sokat jártam edzőterembe, s ha nem súlyzóztam, akkor kardióztam. Hetente hat napot mindig edzettem. Ennek meg is lett az eredménye, mert a márciusi motoros tréningeken egyáltalán nem fáradtam el. Emellett megtanultam zsonglőrködni, egyszerre három teniszlabdát tudok a levegőben tartani.

A cirkuszban tetszett meg ez a produkció?

Nem, télen rengeteg salakos videót néztem, s ott láttam, hogy az egyik versenyző ezt csinálta a viadal előtt. Ez a koncentrációfejlesztés egyik módja, s bevallom, nagyon szórakoztató.

A versenyeket csak szórakozásból nézted?

Rengeteget tanultam belőlük. Főleg a lassított felvételeket tanulmányoztam, azt néztem, hogyan helyezkednek a motoron a pilóták.

Amikor a dán válogatott Debrecenben edzőtáborozott, valamennyi nap kint voltál a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. Mit tudtál ellesni a világsztároktól?

Sokat jártam a depóban, érdekes volt testközelből látni, hogyan készülnek fel a motorozásra a versenyzők, s mit csinálnak a motorokkal a két bemenetel között. Tudtam beszélgetni a válogatott edzőjével, Henrik Møllerrel, ekkor tudatosult bennem, hogy jó ötlet volt fejlesztenem az angoltudásomat a télen, ugyanis hetente többször jártam nyelvtanárhoz is.

Salakos berkekben hosszú hónapokig beszédtémát szolgáltatott, hogy eligazolsz a SpeedWolf Debrecen gárdájától. Mennyire foglalkoztatott a klubváltás ténye? Belefolytál a tárgyalásokba?

Én a felkészülésemre koncentráltam, ezzel a témával leginkább apa foglalkozott. Természetesen pár dolgot hallottam, de nem foglalkoztam vele, mert nekem nem ez a feladatom. Tudom, hogy apa és a család a legjobbat akarja nekem, így teljesen nyugodt voltam, hogy számomra a legideálisabb döntés születik. Végül minden maradt a régiben, s ebben az évben is a SpeedWolf Debrecen versenyzője leszek.

Forrás: Boros Norbert

A felkészülési időszakban több edzésen is azt tapasztalhattuk, hogy a korábbi magyar bajnok, Stefáni Attila látott el tanácsokkal. Ez azt jelenti, hogy ebben a szezonban a nyíregyházi kiválóság lesz az edződ?

Ez így nincs konkrétan kimondva, de valóban sokat dolgozunk együtt. Baráti viszony van köztünk, mindig segítjük egymást. Ha ráér, akkor ott van ő is az edzésen, és elmondja, mit lát, esetleg min kellene változtatni. De ha nem tud részt venni a gyakorláson, akkor telefonon beszéljük meg a tapasztalatokat. Az elmúlt évben rájöttünk, hogy nagyon jó hatással van rám, határozott a fellépése, s nekem ilyen edzőre van szükségem.

Milyen technikai háttérrel vágsz neki az idénynek?

Apáék rengeteget dolgoztak azon, hogy a legideálisabb feltételekkel motorozhassak a szezonban. Anyagilag a család mellett sokat segített Kádár Szabolcs és Tóth Csaba, hogy a lehető legjobb alkatrészeket építhessük be a motorba. A versenygépek szét- és összeszerelésében én is részt veszek, mert szerintem fontos, hogy ismerjem a motorjaimat. Az utóbbi pár hétben végre összeállt két komplett motor, amikkel nyugodtan várhatom a rajtot, most már csak rajtam múlik, milyen eredményeket érek el.

Kialakult már a versenynaptárad? A tervek szerint milyen erőpróbák várnak rád 2023-ban?

Az elmúlt évhez hasonlóan a plzeni csapat versenyzőjeként indulok a cseh bajnokságban, ami hat versenyt jelent. Emellett szeretnék motorra ülni a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon, valamint biztosan lesznek meghívásos lehetőségeim. Jelenleg egyeztetés alatt van, hogy az egyik szponzorom jóvoltából részt veszek a Janusz Kolodziej által irányított salakmotoros akadémia edzésein Lengyelországban.

Megfogalmaztatok célkitűzéseket erre a szezonra?

Csak önmagamnak állítottam fel célokat. Tudom, hogy nagyon nehéz lesz, de szeretnék a cseh bajnokságban a legjobb három között végezni, míg a világversenyeken jó lenne sikerrel venni az elődöntőket, s bejutni a fináléba, ahol a középmezőny a cél.

Húsvéthétfőn kezdődik számodra az idény, a cseh bajnokság képviselői a szlovéniai Krskóban versenyeznek. Milyen eredménnyel lennél elégedett?

Bevallom, még nem a kedvenc pályám a krskói ovál, de bízom benne, hogy most jobban megkedveljük egymást. Azt láttam, a riválisok sokat készültek a szezonra, bízom benne, sikerül meglepnem őket!

Boros Norbert