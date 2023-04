A DEAC férfi kézilabdázói szombaton a Kecskemétet fogadták a DESOK-ban. Mándi Norbert vezetőedző sérülés miatt Hornyák Zoltánra és Balázs Sándorra sem számíthatott, de a debreceniek szerencsére megbirkóztak a rutinos húzóembereink hiányával, áll a klubhonlap beszámolójában.

Az első félidő hullámzó és kiegyenlített csatát hozott, utóbbi tényt alátámasztja, hogy egyik csapat előnye sem volt kettőnél nagyobb. A vendégek nyitott védekezéssel próbálták megnehezíteni a DEAC dolgát, de a hazaiak sűrűn megtalálták ennek az ellenszerét. Az elején Illés Tamás és Pethő Ákos volt a DEAC két gólfelelőse, utóbbi játékos értékesített hetesével 4-2-re módosult az állás a 11. percben. Pethő ezt követően sem tétlenkedett, a 15. minutumban már négy találatnál járt (6-5). Kicsit később egy tetszetős kínai figura végén Csuzi Milán köszönt be, ezzel már a Kecskemét vezetett (10-11). A szünetig eltüntette a hátrányát a Debrecen, így 14-14-ről folytatódhatott a küzdelem.

A második játékrészt elrontott büntetővel kezdte a DEAC, majd Maródi Ádám vette be az üres kaput. Többször is úgy festett, hogy megtörték a kecskemétieket, ám ők rendre felzárkóztak. 22-21 után 3-0-s sorozattal jelentkeztek az egyetemisták, ezzel pedig letették a győzelem alapját. A hátralévő időben már volt hatgólos fórjuk is, végül 32-29-re diadalmaskodtak. A legeredményesebb játékosuk Illés Tamás lett nyolc találattal, míg Pethő hétszer villant.

A DEAC pénteken a Tata otthonában vizitál.