Kiharcolta a rájátszásba jutást a DEAC, miután 83–71-re legyőzte a Kaposvárt a Tippmix Férfi NB I. A alapszakaszának zárófordulójában szombat este. A sikerhez kellett, hogy a Kecskemét idegenben felülmúlja Zalaegerszeget, de ez semmit nem von le a Mandics-legénység érdemeiből, amely végig nagy akarattal játszott.

A mérkőzést követően Becsky István szakosztályvezető adott egy gyors értékelést portálunknak.– Nagyon boldogok vagyunk, hogy végül is sikerült a legjobb nyolcba kerülés, köszönjük a Kecskemétnek a sportszerű hozzáállást – mosolygott joggal a szakember. – Néha nekünk is lehet azért szerencsénk, de megdolgoztunk érte! Büszke vagyok a srácokra azért, amit a szezon második felébe beletettek. Mandics mester érkezésével láthatóan sokaknak megnőtt a jó értelemben vett önbizalma, és ez segített nekünk abban, hogy ide jutottunk. Bíztunk a David Dedekben is, hittük, hogy vele is sikereket tudunk elérni. Most már utólag megmondhatom, hogy én voltam az, aki egy kicsit túlzottan is bízott benne, és ez majdnem megbosszulta magát. Talán, ha öt-hat fordulóval hamarabb jön a váltás, akkor nem nyolcadikok vagyunk, hanem előrébb tartanánk, és nem az utolsó pillanatban dőlt volna el a playoff, de azt gondolom, ez így is nagy dolog – fogalmazott Becsky István, aki kérdésünkre elismerte, bár megfogadta, nem figyeli közben a többi mérkőzés eredményét, végül nem bírta ki.

Becsky István

– Az összecsapás előtt azt mondtam magamnak, hogy nem fogok ránézni a másik két meccsre, de nem bírtam ki. Félidőben kezdtük el figyelni, láttuk, hogy a Körmend nagy valószínűséggel behúzza otthon a bajnokiját, de szerencsére a Kecskemét egy ki-ki meccsen végül diadalmaskodott.

Biztos, hogy a srácok kapnak egy-két nap pihenőt, hiszen a hétvégén a Magyar Kupa nyolcas döntője lesz, amiben mi sajnos nem vagyunk érdekeltek.

A szusszanást követően aztán gőzerővel készülünk a Falco ellen. Tiszteljük őket, a regnáló bajnokról beszélünk, de biztosan nem feltartott kézzel fogunk odaállni eléjük, aztán lesz, ami lesz – mondta el a szakosztályvezető.